بالفيديو والصور.. كراديس عسكرية ولوحات فنية في احتفالات طرابلس بـ«ذاكرة فبراير»

القاهرة - بوابة الوسط

وسط أجواء كرنفالية وطنية، احتفلت العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، بالذكرى الثانية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير باحتفالات رسمية وشعبية في ساحة الشهداء، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.



وتزين الاحتفال بعروض لكراديس عسكرية في ميدان الشهداء، كما أدت وحدات من الشرطة وقوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية لى خشبة مسرح احتفال الذكرى الثانة عشرة عرضا رمزيا بعنوان «راية الاستقلال»، وازدحم الميدان بحشود غفيرة من المواطنين الذين تفاعلوا مع برامج الحفل.



شعلة الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير

وجرى إيقاد شعلة الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير، التي انطلقت من كعام وصولا إلى ساحة الشهداء بمدينة الخمس، كما شهدت سماء الميدان عروضا بالألعاب النارية زينت سماء العاصمة طرابلس والميدان.



واحتضن ميدان الشهداء عرض «ذاكرة فبراير»، الذي قدم لوحات فنية عن الشهداء قدمتها فرق من مختلف أنحاء الوطن، واستعرض العرض تضحيات الشهداء، وذكّر بقيم التغيير التي طالب بها الشعب الليبي، بما يجسد الانسجام التراثي الثقافي في ليبيا بمشاركة فنانين ليبيين دون مشاركة خارجية. كما أقيم حفل فني ساهر لفنانين شعبيين ليبيين، احتفالا بذكرى ثورة فبراير.

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ولم يكن الاحتفال في ميدان الشهداء فحسب، بل شهدت بلدية أبوسليم احتفالية بهذه المناسبة، وظهر مقطع فيديو لحشود الذين تجمّعوا في المنطقة للاحتفال بتلك الذكرى.

عرض عسكري رمزي في احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

عرض عسكري رمزي في احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

عرض عسكري رمزي في احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

عرض شعبي في احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

عرض شعبي في احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من احتفالات ذكرى ثورة فبراير بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، 17 فبراير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)