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الدبيبة في ذكرى فبراير: آن الأوان لتغليب مصلحة الوطن على الأجندات الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 03:08 مساء
الدبيبة في ذكرى فبراير: آن الأوان لتغليب مصلحة الوطن على الأجندات الخارجية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أن الأوان قد آن لتحكيم صوت العقل ومباشرة العمل على بناء غد أكثر إشراقا، وتلافي الأخطاء وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأجندات الخارجية.

وجاءت دعوة الدبيبة في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير والتي تأتي وسط استمرار حالة الجمود السياسي، والانقسام الحكومي، منذ تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وفي وقتٍ تعول فيه بعض الأطراف الدولية على إجراء هذا الاستحقاق خلال العام الجاري.

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وقال الدبيبة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «التقت اليوم آمال الليبيين على السلام والإعمار والتنمية بعد مخاض دام أكثر من عقد من الصراعات. قدمت حكومتنا نموذجا للعمل الوطني من أجل بناء ليبيا واستقرارها، فالكل على قلب رجل واحد؛ سواء من هم مع فبراير أم كانوا ضدها، نتفق اليوم جميعا من أجل مستقبل أبنائنا».

وأضاف «ستبقى فبراير وتظل الحياة الكريمة العروة الوثقى التي تربط الليبيين بأطيافهم كافة، لأنها ما يمس جراح الثكالى وآمال المتطلعين للاستقرار؛ لا حروب ولا موت ولا شتات. وستبقى فبراير نقطة انطلاق الوطن الذي كادت تفسده الحروب والصراعات السياسية». وشدد على أن «الثورة في 2011 جاءت لتصحيح المسار لا للانتقام الأعمى وتدمير الوطن»، داعيا إلى الاتجاه نحو التنمية والعدالة؛ واختتم قائلا «بوصلتنا ليبيا واحدة موحدة، ليبيا لن تكون هبة لأجنبي ولا لقمة سائغة للتقسيم أو تركة لتيارات تسعى للبقاء في كراسيها».

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