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بث مباشر: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 03:30 مساء
بث مباشر: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
إعلان تغطية خاصة لاحتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «wtv». (قناة الوسط)
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تبث قناة الوسط «wtv» تغطية خاصة، وعلى الهواء مباشرة، لاحتفالات الذكرى الثانية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير 2011.

وتنقل الوسط «wtv» فعاليات الاحتفال بالثورة، وتستضيف نخبة من السياسيين المحللين السياسيين والأكاديميين.

وقبل قليل من انطلاق احتفالات ذكرى فبراير، سجل ميدان الشهداء استعدادات أمنية وطبية، ونشرت مديرية أمن طرابلس صورا لآخر الاستعدادات الأمنية للاحتفال، وسط وجود كثيف لسيارات الإسعاف.

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برنامج احتفالات ثورة 17 فبراير
ومن المقرر إطلاق حملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في سورية وتركيا خلال الاحتفالات الرسمية في العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنت اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير.

ومن المنتظر تنظيم استعراض عسكري رمزي، وفق رئيس اللجنة، واستعراض شعبي آخر باسم «ذاكرة الثورة»، بمشاركة فرق فنون شعبية، ويخلد الاستعراض تضحيات الشهداء، إلى جانب حفل فني ساهر لفنانين شعبيين ليبيين.

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