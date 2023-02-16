  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا في ذكرى 17 فبراير: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج إصلاح شامل وتأسيس هوية اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 11:25 مساء
باشاغا في ذكرى 17 فبراير: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج إصلاح شامل وتأسيس هوية اقتصادية
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا يتحدث في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير، الخميس 16 فبراير 2023 (لقطة من الفيديو)
alwasat radio

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن حكومته ملتزمة بتنفيذ «برنامج إصلاح شامل يرفع من كفاءة المؤسسات، ويحقق الأمن، وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة»، لافتا إلى أن الحكومة تعكف أيضًا حاليًا- مع نخبة من الخبراء والأكاديميين- على تأسيس لبنَات هويتنا الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتوفير الخدمات الضرورية في كافة البلديات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار باشاغا، في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير، بثتها صفحة الحكومة على «فيسبوك»، إلى مبادئ ثورة 17 فبراير، خاصة المطالبة بـ«دولة عادلة تسودها المساواة، لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد»، مستدركًا: «لكن للأسف انحرفت بما هو مناقض ومخالف لمبادئ فبراير وهذه الانحرافات تبرر وتسوق باسم فبراير زورا».

باشاغا: ليبيا صارت دولة متعثرة
وتابع: «اليوم لا يختلف اثنان على أن ليبيا صارت دولة متعثرة، مؤسسات منقسمة، جيش مهمش ومستهدف، وشرطة مقسمة، وحدود مستباحة، وثرواتا تنهب يوميا في وضح النهار، كل يوم مليونير جديد بالمال الحرام، بينما يوم يموت طفل وامرأة وعجوز جراء المرض والفقر... موازين العدالة صارت مقلوبة».

وأضاف أن الأطباء والمهندسين وغيرهم من المؤهلين أصبحوا عاطلين عن العمل، بينما «غير المؤهلين وأصحاب الجريمة المنظمة والسوابق الجنائية صاروا وجهاء لبلادنا»، على حد قوله.

وأعاد باشاغا التأكيد على أن «الوطن في خطر، وليبيا تهددها الأخطار والمؤامرات، ونحن نساهم في ضياع ليبيا ومستقبلها»، داعيًا إلى ضرورة أن يكون الجميع «صادقين ويخلصوا النية لتوحيد مؤسسات الدولة وسلطاتها وأن نمضي قدما نحو الإعمار وإنهاء زمن الحروب والانشقاق».

باشاغا يشيد بتقارب مجلسي النواب والدولة
وأثنى باشاغا على «تقارب مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لتحقق آمال الليبيين بالانتخابات»، مشيدًا أيضًا بـ«مسار لجنة 5+5 بالحفاظ على اتفاق برلين لوقف إطلاق النار وإجلاء القوات الأجنبية وتوحيد الجيش».

ولفت إلى أن الآمال معقودة على تحقيق «مصالحة وطنية خالصة، وإنهاء مظاهر السلاح للوصول قريبا إلى الدولة المنشودة»، من خلال «تسخير كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستحقق مطالب الشعب الليبي وتنهي الانقسام وتجدد الشرعية».

وتحلّ الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير وسط استمرار حالة الجمود السياسي، والانقسام الحكومي، منذ تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، في وقتٍ يعوّل فيه بعض الأطراف الدولية على إجراء هذا الاستحقاق خلال العام الجاري.

وفي العاشر من فبراير الجاري، مر عام على تنصيب مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة، دون أن يتمكن من إدارة السلطة من العاصمة طرابلس، وسط محاولات تثيرها بعض الأطراف لتنصيب حكومة ثالثة، يراد لها أن تجري استعدادات لإجراء الانتخابات العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن

شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي

الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي
دراسة: المنافع الصحية لحليب الأطفال الصناعي ليس لها دليل علمي

دراسة: المنافع الصحية لحليب الأطفال الصناعي ليس لها دليل علمي
مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية

مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية
كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم
بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات

بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما

وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال

باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن

مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن
كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مديرية أمن الجفارة تحتفل بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير
مديرية أمن الجفارة تحتفل بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير
بلدي الخمس يدعو الدبيبة لفتح الطريق بين مصراتة والبلديات المجاورة لحل أزمة نقص الوقود
بلدي الخمس يدعو الدبيبة لفتح الطريق بين مصراتة والبلديات المجاورة...
اللافي في ذكرى 17 فبراير: قطعنا المرحلة الصعبة وماضون في بناء الدولة المدنية
اللافي في ذكرى 17 فبراير: قطعنا المرحلة الصعبة وماضون في بناء ...
وصول أول دفعة من المساعدات الليبية إلى مخيم بخشين على الحدود السورية - التركية
وصول أول دفعة من المساعدات الليبية إلى مخيم بخشين على الحدود ...
في العدد 378: في ذكرى ثورة فبراير.. صفقات وانتخابات مؤجلة.. ومقابر جماعية
في العدد 378: في ذكرى ثورة فبراير.. صفقات وانتخابات مؤجلة.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
المزيد
إيطاليا أول شريك تجاري لليبيا في أول 11 شهرًا من عام 2022
إيطاليا أول شريك تجاري لليبيا في أول 11 شهرًا من عام 2022...
باشاغا في ذكرى 17 فبراير: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج إصلاح شامل وتأسيس هوية اقتصادية
باشاغا في ذكرى 17 فبراير: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج إصلاح......
النيابة العامة تأمر بحبس رئيس مجلس إدارة «الواحة» و4 من قيادات المصرف
النيابة العامة تأمر بحبس رئيس مجلس إدارة «الواحة» و4 من ......
في العدد 378: في ذكرى ثورة فبراير.. صفقات وانتخابات مؤجلة.. ومقابر جماعية
في العدد 378: في ذكرى ثورة فبراير.. صفقات وانتخابات مؤجلة.. ......
وصول أول دفعة من المساعدات الليبية إلى مخيم بخشين على الحدود السورية - التركية
وصول أول دفعة من المساعدات الليبية إلى مخيم بخشين على الحدود......
المزيد