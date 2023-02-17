في ذكرى 17 فبراير.. المنفي: مصرون على إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، الإصرار على تحقيق مبادئ ثورة 17 فبراير في ذكراها الثانية عشرة، متمثلة في التداول السلمي وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.

وقال المنفي عبر حسابه على «تويتر»، «في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير نزداد إصرارا على تحقيق أهم مبادئها وهو التداول السلمي للسلطة وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة وحرة ونزيهة»، وشدد على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة ولم الشمل وتوحيد الكلمة والتسامح لتحقيق الاستقرار الدائم والرخاء المنشود.

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وتحلّ الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير وسط استمرار حالة الجمود السياسي، والانقسام الحكومي، منذ تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، في وقتٍ تعوّل فيه بعض الأطراف الدولية على إجراء هذا الاستحقاق خلال العام الجاري.