في ذكرى الثورة.. سفير ألمانيا يدعو إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي عبر الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا سفير ألمانيا لدى ليبيا، مخائيل أونماخت إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي عبر إجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك في تدوينة له عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الجمعة، لتقديم التهانئ بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير.

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وقال أونماخت: «هذا اليوم فرصة لجميع الأطراف للتفكير في تطلعات شعب ليبيا لتحقيق السلام والوحدة والديمقراطية من خلال الانتخابات».

وتحلّ الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير وسط استمرار حالة الجمود السياسي، والانقسام الحكومي، منذ تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، في وقتٍ تعوّل فيه بعض الأطراف الدولية على إجراء هذا الاستحقاق خلال العام الجاري.