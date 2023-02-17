بالصور: الاستعدادات الأخيرة لاحتفالات فبراير في ميدان الشهداء

القاهرة - بوابة الوسط

سجل ميدان الشهداء استعدادات أمنية وطبية لاحتفالات الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير التي تنطلق بعد ساعات قليلة. ونشرت مديرية أمن طرابلس صورا لآخر الاستعدادات الأمنية للاحتفال، وسط وجود كثيف لسيارات الإسعاف.

كما بثت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسجيلا مصورا لآخر الاستعدادات لهذا الاحتفال؟.

برنامج احتفالات ثورة 17 فبراير

ومن المقرر إطلاق حملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في سورية وتركيا خلال الاحتفالات الرسمية في العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنت اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير.

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ومن المنتظر تنظيم استعراض عسكري رمزي، وفق رئيس اللجنة، واستعراض شعبي آخر باسم «ذاكرة الثورة»، بمشاركة فرق فنون شعبية، ويخلد الاستعراض تضحيات الشهداء، إلى جانب حفل فني ساهر لفنانين شعبيين ليبيين.

من الاستعدادات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس لاستضافة احتفالات ذكرى ثورة فبراير، 17 فبراير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

من الاستعدادات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس لاستضافة احتفالات ذكرى ثورة فبراير، 17 فبراير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

من الاستعدادات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس لاستضافة احتفالات ذكرى ثورة فبراير، 17 فبراير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

من الاستعدادات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس لاستضافة احتفالات ذكرى ثورة فبراير، 17 فبراير 2023. (مديرية أمن طرابلس)