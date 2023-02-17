عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول طريق «التقسيم»

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده

مع الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير، أكد الخبير السياسي المصري المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د.عمرو الشوبكي أن المشهد السياسي والأمني في ليبيا يدفع فاتورة عقود من حكم النظام السابق. وحذر الشوبكي من مغبة إجراء انتخابات دون ضمانات دولية، لأنها قد تقود البلاد إلى مرحلة من الانقسام الكامل.

الشوبكي اقترح توقيع الفاعلين المحليين في ليبيا وثيقة تعهدات قبل الانتخابات برعاية دولية، تشمل عقوبات اقتصادية دولية لمن يصفهم بـ«المارقين». ويرى أن رحيل القوات الأجنبية من ليبيا ومن بينها قوات فاغنر يحتاج إلى تفاهمات بعد انتخابات يقر الجميع بنتائجها.

إلى نص الحوار.

■ كيف يمكن تقييم ثورة 17 فبراير بعد 12 عاما من اندلاعها؟

- الشائع الآن في تقييمات المحللين والباحثين هو تقييم ثورة 17 فبراير في ليبيا ضمن التجارب الفاشلة في الموجة الأولى من الثورات العربية، وكما هو الحال في سورية، فإن المآلات في ليبيا أيضا هي انقسام وحروب أهلية وتداعٍ اقتصادي، لكن لا يمكن عزل مسار الثورات العربية ومن بينها الثورة الليبية عن طبيعة التركيبة البنيوية للنظام السابق، وعلينا ألا نحمل ثورة فبراير كل الأخطاء والمسالب والنتائج بمعزل عما ارتكبه النظام السابق من أخطاء يدفع الليبيون ثمنها حتى اللحظة.

■ على ذلك، هل كان بالإمكان أن يتخذ التغيير في ليبيا مسارا آخر؟

- لا أحد يتمنى الخيار المسلح في التغيير، وحتى الثورة هي مسار اضطراري تسلكه الشعوب حين توصد كل الأبواب وتسد كل قنوات التغيير، أما المسار الآمن للشعوب فهو إجراء إصلاحات سياسية تفضي إلى انتقال سلمي للسلطة، لكن الوضع في ليبيا كان مختلفا، إذ إننا إزاء نظام سياسي استمر 42 عاما في سدة الحكم يعاني خللا بنيويا، وأضعف المؤسسات الليبية، ومنها مؤسسة الجيش والجهاز الإداري.

ويمكن القول إن مفهوم الدولة الوطنية المستقرة والذي كان سائدا في بعض البلاد العربية والأفريقية، ولن نقول في أميركا والغرب، كان مأزوما في ليبيا نتيجة طول فترة حكم نظام معمر القذافي، فالكتائب غيبت الجيش الوطني، واللجان الثورية خطفت دور الأحزاب السياسية، علاوة على ضعف السلطة القضائية وربما غيابها، وغلبة الشعارات الثورية على الجهاز الإداري بدلا من الطابع المهني والإداري. وفي ضوء هذا الضعف المؤسسي، كان سقوط النظام يعني سقوط الدولة، وهو ما حدث بالفعل واستمر 12 عاما، ويفسر الوضع الحالي في ليبيا من انقسام الدولة والجيش والمؤسسات.

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■ إذن.. هبت رياح الربيع العربي على ليبيا وهي غير مستعدة؟

- نعم، هبت رياح التغيير على ليبيا بمؤسسات غير مستعدة لهذا التغيير فانهارت وتحللت تلك المؤسسات الهشة، إذ إنها لم تُبن على نحو مستقل مثل حالة الاستقلالية النسبية في دول عربية أخرى.

في مصر وتونس، لم يؤثر سقوط نظامي مبارك وبن علي على بقاء الدولة، إذ إن مؤسسات الدولة المصرية قبل 2011 كانت تتمتع باستقلالية نسبية عن النظام السياسي، وحين سقط النظام لم تسقط الدولة، على العكس من سورية وليبيا اللتين كانتا تعانيان إشكالية في هذا الموضوع.

ومنذ العام 2011 وحتى اللحظة، لم يستطع الفاعلون الليبيون المحليون التوافق على إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، ومن ثم أصبحت هذه المؤسسات منحازة ومنقسمة وجزءا من الصراع الليبي.

وكان بديهيا أن نشهد الإخفاق الذي لازم مصير كل محاولات التسوية السياسية الليبية من اتفاق الصخيرات 2015 والمؤتمرات والمبادرات والإعلانات السياسية في القاهرة وباريس وبرلين وجنيف وتركيا.

■ مع استمرار تعثر العملية السياسية في ليبيا، يتجدد الجدل بشأن قرار استدعاء حلف شمال الأطلسي «ناتو» للتدخل في ليبيا في 2011، وإسقاط نظام القذافي.. كيف ترى ذلك الآن؟

- من حيث المبدأ، لا أتفق مع أي تدخل أجنبي لإسقاط نظام سياسي، نظرا لنتائجه الكارثية، وعندما حدث التدخل العسكري الأميركي لإسقاط نظام صدام حسين العام 2003، أو ناتو مع القذافي في 2011 كانت النتائج مفجعة، لكن الواقع الآن تجاوز مناقشة ما جرى في 17 فبراير، وإدانة ما حدث في ليبيا والعراق لن يغير في مسار الأمور بل من الممكن أن تستلهم منه دروسا وعبرا في المستقبل، وهو أن التدخل العسكري الأجنبي في شؤون الدول العربية أمر سلبي، مع تحصين المجتمعات العربية بالحكم الرشيد والمؤسسات القوية.

■ يلجأ المراقبون في بعض الأحيان إلى مقارنة تجربتي التغيير في ليبيا والعراق، كيف ترى أوجه تشابه التجربتين؟

- الفروقات الاجتماعية كبيرة بين ليبيا والعراق، ويمكن القول إن ليبيا هي معادلة السهل الممتنع، إذ إن تركيبة المجتمع الليبي بالغة التجانس، طبعا هناك تباينات قبلية ومناطقية في ليبيا والتي على أسوأ الفروض من الممكن أن تفرز نظاما فيدراليا في إطار الدولة الوطنية الموحدة، كما أن الانقسامات الليبية طارئة وليست عميقة.

أما في العراق، فالغزو صنع الحكومة الجديدة من خلال حكم بول بريمر، وبنى مسارا بكل عيوبه تغيرت خلاله ثلاث حكومات، لكن ليبيا لم تبدأ بعد.

■ ما هو جوهر المعضلة التي تعطل الحلول الشاملة في ليبيا؟

- الحاجة أصبحت ملحة لتوحيد المؤسسات الليبية، ومن هنا ينبغي التفكير في حلول عملية وحاسمة للخروج من المأزق الحادث في ليبيا، وأن يكون في ذهن الفاعلين السياسيين الليبيين مسار للتوافق على إعادة بناء هذه المؤسسات مرة أخرى، وهو تحدٍ كان قائما في عصر النظام السابق الذي كان مسؤولا عما حدث. والمفارقة في المشهد الليبي توحيد المؤسسات والانتخابات هي نقطة لا تختلف عليها تصريحات الفاعلين السياسيين المحليين والخارجيين، وحتى المبعوث الأممي السنغالي، عبدالله باتيلي، لكنها لم تجد خطوات عملية حتى الآن، وأكرر القول إن بناء نظام سياسي ديمقراطي يفرض وجود مؤسسات دولة مستقلة ومهنية حارسة وحامية للعملية الديمقراطية.

■ هناك من يرى أن دور المجتمع الدولي كان سلبيا منذ اندلاع الأزمة الليبية، هل تتفق مع هذا الرأي؟

- على العكس، بل إن المجتمع الدولي تدخل بكثافة في الشأن الليبي نتيجة الانقسام الداخلي، وتتابع على ليبيا ثمانية مبعوثين أممين، والمجتمع الدولي يتدخل والقوى الإقليمية تتدخل حين يكون هناك انقسام سياسي وعسكري يفشل أطرافه في حله، وعلينا ألا ننسى المواجهات المسلحة بين المجموعات المسلحة الليبية وحرب العاصمة طرابلس (2019–2020)، وعمليات إرهابية في أنحاء متفرقة من ليبيا، صحيح أن الأطراف الليبية مواقعها تغيرت، فتحي باشاغا كان ضد حفتر في العام 2019 أصبح أكثر تقاربا منه، لكن ستبقى الرمال المتحركة تتدافع في بحر السياسة الليبي طالما بقي هذا الانقسام وعدم الاتفاق على دستور جامع.

■ لكن هذا لا يمنع من القول إن واشنطن وباريس وموسكو وروما تمتلك حزمة مصالح في ليبيا؟

- هذه التدخلات قائمة بالفعل، لكن يمكن تحجيمها بتوافق دولي، ومن المهم الإقرار بأن قوى دولية كبرى تبدي اهتماما أكبر بالأزمة الليبية، نظرا لثراء ثرواتها النفطية والغاز، وما يدور من صراع بين شركات النفط والغاز على الكعكة الليبية، علاوة على موقعها الاستراتيجي المهم خصوصا في مسألة الهجرة غير الشرعية، وبلا شك فإن هذا الزخم الدولي من مبادرات ومؤتمرات دولية لم يحدث في مناطق صراعات أخرى مثل الصومال ودول غير نفطية، ومع ذلك فإن عنصر الثقل يبقى في الداخل الليبي وقدرة أطرافه على التوافق على بناء مؤسسات وتوحيد الدولة.

■ على ذكر المبادرات والمؤتمرات الدولية، كيف يمكن تقييم تجربة الليبيين مع اتفاق الصخيرات ومخرجات ملتقى جنيف؟

- معضلة ليبيا ليست في توقيع اتفاقات بين الأطراف السياسية، لأن أي اتفاق سياسي يحتاج مؤسسات ضامنة لتنفيذه.

مثلا، في الولايات المتحدة وفي واقعة الهجوم على مقر الكابيتول في العام 2020 من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق ترامب، قيل حينها إن الانتخابات مزورة، وكانت السلطة القضائية ومؤسسات الدولة هي الحكم ونزعت فتيل الأزمة، ومن ثم فإن ضمانة تنفيذ الاتفاقات في المجتمعات الحديثة هي جيش قوي وسلطة قضائية قوية وجهاز إداري.

اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة كان خطوة مهمة من الناحية النظرية، وعندما وصل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى السلطة كانت علاقاته بكل الأطراف الإقليمية والدولية جيدة، ثم توترت بعد جولات توافق سياسية ليبية وجاءت ذروتها في حرب العاصمة طرابلس، وعلى صعيد الجوار، كانت علاقة السراج جيدة بالقاهرة ثم توترت، وعلى المنوال نفسه مضى الدبيبة بعد ملتقى جنيف.

وعلى الدرب نفسه مضت حكومة الدبيبة التي تمخضت عن ملتقى الحوار الوطني الليبي في جنيف العام 2021، واستقبلتها لحظة إجماع دولية وإقليمية لافتة وغير مسبوقة، وكان ذلك واضحا في دعم مصر والإمارات وقطر وتركيا لها. في المقابل فإن العلاقة بين قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي وبين مصر هي علاقة جيدة وان كانت هناك تباينات حول بعض التفاصيل.

وللأسف–وحتى اللحظة–فإن المحاولات التي تأتي من الداخل لا تكون محل إجماع، ودون الانحياز لطرف على حساب آخر، فإن الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا هي نتاج تفاهم داخلي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وهذه ميزة مهمة، لكنها لم تنل توافقا جامعا في ليبيا، ورفضها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتحفظت تركيا على حكومة باشاغا، رغم علاقتها الجيدة معه.

■ لكن الاستقطاب الإقليمي يلعب دورا سلبيا في مسارات المشهد الليبي؟

- حتى لو اتفقنا على أن الدور الإقليمي سلبي، ما زلت أعتبر أن المتغير الداخلي الليبي هو السبب الرئيسي في الأزمة، لأن العالم بشكل عام والقوى الإقليمية ترغب في إنهاء هذا الصراع المسلح، وإقامة علاقة تحالف سياسي واقتصادي وعسكري مع ليبيا، واستقطاب النظام السياسي الجديد المنتخب، وبعامل المصلحة فإن مصلحتها ليست في الانقسام، فحكومة الدبيبة توقع مذكرات تفاهم في مجال الغاز مع إيطاليا وتركيا لكنها تلقى رفضا في شرق البلاد، وبالتالي لا قيمة لها دون هذا التوافق وتتحول إلى حبر على ورق.

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■ هل هناك مخرج؟

- لا بد أولا الإقرار بصعوبة إقصاء أي طرف ليبي، لأن كل الأطراف موجودة ومؤثرة وتحظى بدعم إقليمي ودولي، والحل الطبيعي كان يفترض التوافق بينها ومن خلال تفاهم المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي على خارطة طريق لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وهذه كانت أحد مهام حكومة الدبيبة التي جاءت من أجلها، ولن أحمل هذه الحكومة المسؤولية لأنها غير منتخبة، ولا ننسى إخفاق كل محاولات اللجنة العسكرية (5+5) وغيرها في الوصول إلى حل، إذن الحل العملي هو إنجاز توحيد المؤسسات والاتفاق على القاعدة الدستورية عقب الانتخابات.

■ عقبات حقيقية تواجه خيار الانتخابات في ظل بيئة منقسمة؟

- هناك آليتان مفترضتان في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظل هذا الوضع المنقسم.

الأولى: إجراء انتخابات مفتوحة من دون أي فلتر تفتح الباب أمام أي مرشح.

أما الثانية: فهي إجراء انتخابات مقيدة عبر التفاهم على عدد من المرشحين، وفق ضمانات لا يمثل نجاح أي منهم تهديدا وجوديا للآخرين، وليكن المرشحون على سبيل المثال سيف الإسلام القذافي وفتحي باشاغا وحفتر والدبيبة وفضيل الأمين، لكن السؤال يطرح نفسه.. من يستطيع فرض احترام النتيجة على الجميع؟.. لا يوجد آلية إجبار أو تنفيذ.

■ ما هي الآلية التي تقترحها؟

- الانتخابات ليست هدفا في حد ذاته، والمطلوب هو آلية دولية ولتكن ميثاقا أو وثيقة توقعها كل الأطراف باحترام نتيجة الانتخابات، برعاية دولية وأمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي، وأن يتدخل المجتمع الدولي لفرض احترام النتيجة بأدوات وتدابير غير عسكرية بالضرورة، سواء ضغط اقتصادي أو عقوبات.

■ على ذكر الوثيقة فقد وقع الدبيبة تعهدا بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية خلال ملتقى جنيف؟

- الوثيقة المعلنة من الـ15 مرشحا تشمل آلية تعامل دولي من عقوبات وتدابير غير عسكرية ضد الأطراف الرافضة لنتيجة الانتخابات باعتبارها أطراف مارقة، أما الحل العسكري فهو غير وارد والمجتمع الدولي غير مستعد لتكلفته الباهظة.

الحل الطبيعي كان توحيد المؤسسات قبل الانتخابات، لكن الوضع الليبي المعقد فرض الخروج من نقطة التجمد والمضي نحو الانتخابات بتوافق بين الأطراف السياسية، ولابد أن ألا تتحول الانتخابات إلى مصدر انشقاق.

■ ماذا عن دور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في هذه اللحظة من عمر التسوية الليبية؟

- باتيلي هو رجل المرحلة بامتياز، إذ إنه يمتلك خبرة 40 عاما في العملين السياسي والدبلوماسي، وأهم ما يميزه خبرته السياسية إذ خاض انتخابات رئاسية، وله بعد سياسي وأفريقي، وليس مجرد دبلوماسي فني وخبير، وهو الأنسب للصراع الليبي.

■ ما تأثيرات حرب أوكرانيا على ليبيا، وتطويق فاغنر في ليبيا بعد زيارة مدير المخابرات الأميركية لحفتر والقاهرة؟

- مصدر قوة فاغنر في ظهيرها السياسي والعسكري الداعم والحليف في ليبيا، وهذه القوات ليست في العراء على العكس من حرب أوكرانيا التي تحارب بشكل مباشر في باخموم، وإذا رفع الطرف السياسي العسكري في شرق ليبيا يده عن فاغنر، ستتحول إلى ورقة منتهية.

■ هل هذا السيناريو قابل للتحقق؟

- في ظل المشهد السياسي والعسكري الليبي فرضية فض هذا التحالف أمر صعب، لأنه يخل التوازن العسكري القائم بين أطراف الصراع الليبي، وربما يحتاج إلى تفاهمات أوسع بعد الانتخابات.