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حكومة باشاغا تناقش التطورات السياسية في اجتماعها الثاني لسنة 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 01:14 صباحا
حكومة باشاغا تناقش التطورات السياسية في اجتماعها الثاني لسنة 2023
اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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عقد مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، الاجتماع العادي الثاني لسنة 2023، وذلك بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع استعرض آخر التطورات السياسية والأمنية بالبلاد، ومناقشة الأوضاع «الطارئة ذات الأهمية العالية».

- حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش أيضًا كتاب وزير الحكم المحلي بشأن الموافقة على ترشيح شخصيات لرئاسة جهاز الحرس البلدي، وكتاب وزير الصحة بشأن منح بعض المراكز الطبية التخصصية الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وذلك تسهيلًا لعملهم ورفعًا لمعاناة المواطنين.

وفي 11 يناير الماضي، عقد مجلس وزراء حكومة باشاغا اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 بمدينة سبها، ووافق خلاله على خمسة قرارات تتعلق بوزارة الداخلية والقطاعات الاقتصادية.

باشاغا خلال اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الزادمة خلال اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
الزادمة خلال اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
القطراني خلال اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
القطراني خلال اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في بنغازي، الخميس 9 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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