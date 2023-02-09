افتتاح النسخة الثانية لمعرض «صنع في الجزائر» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت النسخة الثانية لمعرض «صنع في الجزائر» على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة والشؤون التجارية، وسفير جمهورية الجزائر لدى ليبيا والمدير العام لشركة النخلة المضيئة المنظمة للمعرض.

ويشهد المعرض مشاركة 55 شركة جزائرية متخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والمواد الطبية والكهربائية والمعدات الصناعية، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 8 – 11 فبراير 2023.

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ويقام على هامش المعرض صالون اقتصادي، بمشاركة إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي، وإدارة الشركات والتسجيلات التجارية ومكتب العلامات التجارية بالوزارة، وهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وهيئة الإشراف على التأمين ومركز تنمية الصادرات التابع للوزارة، مما يساعد الشركات المشاركة على التواصل المباشر مع الوزارة والجهات التابعة لها لتسهيل الإجراءات والخدمات لصالح أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين.

وفي 6 يونيو 2022 عُقدت النسخة الأولى من معرض «صنع في الجزائر»، بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس، بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة وغرفة تجارة طرابلس، وهو الحدث الذي مهدت له الجزائر بقرار إعادة فتح المنفذ البري مع ليبيا للأغراض التجارية.

جانب من افتتاح النسخة الثانية لمعرض «صنع في الجزائر» على أرض معرض طرابلس الدولي، الخميس 9 فبراير 2023 (حكومة الوحدة)

جانب من افتتاح النسخة الثانية لمعرض «صنع في الجزائر» على أرض معرض طرابلس الدولي، الخميس 9 فبراير 2023 (حكومة الوحدة)