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وزارة الاقتصاد تستعد لإطلاق نشرة يومية لأسعار السلع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 12:47 صباحا
وزارة الاقتصاد تستعد لإطلاق نشرة يومية لأسعار السلع
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يتابع عمل شبكة ليبيا للتجارة، الأربعاء 8 فبراير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إطلاق النشرة اليومية لأسعار السلع العالمية ونشرة أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي، وذلك ضمن خُطة عمل شبكة ليبيا للتجارة للعام 2023.

وعقد وكيل الوزارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل أبوشيحة اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة امحمد الدرويش، بحضور مديري الإدارات والمكاتب لاستعراض آلية عمل شبكة ليبيا خلال العام الجاري، المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشروعات التي يجري العمل عليها وسبل دعمها.

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وتطرق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لإطلاق وحدة الاستعلام التجاري وتفعيل منصة المتاجر الإلكترونية وتنظيمها، وكذلك تفعيل نشاط مركز التدريب وتنمية القدرات في مجال التجارة.

وفي 7 نوفمبر الماضي، دشنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة منصة «موثوق» لتسجيل المتاجر الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة، بإشراف الوزير محمد الحويج ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة امحمد درويش.

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يتابع عمل شبكة ليبيا للتجارة، الأربعاء 8 فبراير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يتابع عمل شبكة ليبيا للتجارة، الأربعاء 8 فبراير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يتابع عمل شبكة ليبيا للتجارة، الأربعاء 8 فبراير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يتابع عمل شبكة ليبيا للتجارة، الأربعاء 8 فبراير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يتابع عمل شبكة ليبيا للتجارة، الأربعاء 8 فبراير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يتابع عمل شبكة ليبيا للتجارة، الأربعاء 8 فبراير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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