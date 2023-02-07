شكشك والغاوي يبحثان ملفي القروض والمشروعات المتوقفة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، ملفي قروض الشباب واستكمال المشروعات المتوقفة.

جاء ذلك خلال لقاء حضره رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، وبعض الإدارات المتخصصة بديوان المحاسبة، حسب بيان نشرته صفحة الديوان على «فيسبوك».

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ناقش الحضور عدة ملفات، أبرزها مشاريع الوحدات السكنية المتوقفة وطرق حلحلة المشاكل التي تواجه استكمالها، بالإضافة إلى ملف الإقراض الشبابي وآليات تفعيله والمعايير اللازمة للفئات المستهدفة، ومناقشة موضوع المخططات الجديدة والعراقيل التي تواجهها.

شكشك والغاوي يبحثان ملف مشاكل السكن

وأكد شكشك أهمية معالجة الإشكاليات التي يعانيها قطاع الإسكان نظرًا لأهميته ودوره في التنمية، وتوفير الاستقرار المجتمعي وحل مشاكل السكن خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار العقارات والبناء.

رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 7 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)

رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 7 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)