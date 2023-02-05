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الدبيبة يؤكد قبول ملاحظات اللجان الفرعية لمبادة الإسكان الشبابي والقروض وبدء المرحلة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 06:53 مساء
الدبيبة يؤكد قبول ملاحظات اللجان الفرعية لمبادة الإسكان الشبابي والقروض وبدء المرحلة الثانية
اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، الأحد 5 فبراير 2023.(حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «قبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية ومراجعتها في القائمة المُعتمدة سابقًا» لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، وذلك «للتأكيد على أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار للإعلان عنها»، مشددًا على «ضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين لتقديم الخدمة لهم» وفق منصة «حكومتنا».

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماع عقده، مساء اليوم الأحد، مع اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، لمتابعة الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية، والخطوات المتخذة من قبل اللجنة المركزية للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة.

23 ألف مستفيد بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
وأعلن الدبيبة يوم الخميس الماضي، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة والتي استهدفت 23 ألف مستفيد، بحسب ما أكده خلال كلمته في تدشين تنفيذ العملية من قبل الجهات المختصة في حفل أقيم بطرابلس.

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ولقي تنفيذ المبادرة بعض الصعوبات العملية وذهبت بعض البلديات إلى التشكيك في نزاهة عملية اختيار المستفيدين بالمبادرة، وطالب عدد من البلديات حكومة الوحدة الوطنية بوقف تنفيذها في مناطقهم إلى حين مراجعة قوائم المستفيدين والتأكد من مطابقته للشروط.

9 بلديات طالبت بوقف قوائمها بمبادرة الإسكان الشبابي
لكن رئيس اللجنة العليا لمبادة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة بدر الدين التومي، أكد خلال الاجتماع أن «9 بلديات من 134 بلدية قدمت مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة من طرفها للمراجعة، وجرى التعامل معها»، مؤكدًا أن العمل مستمر للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الإقراض وتوزيع الأراضي السكنية.

وشدد الدبيبة خلال الاحتماع على ضرورة العمل بشكل مهني وصادق لإنجاز المرحلة الثانية من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، واستكمال باقي البلديات التي لم تقدم قوائم المستفيدين فيها.

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