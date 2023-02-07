السائح: حملة تطعيمات استثنائية للأطفال منتصف العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لحملة تطعيمات استثنائية للأطفال من عمر يوم إلى عمر 5 سنوات، في منتصف العام الجاري، ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والحميراء.

وقال السائح، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن التقلبات التي يشهدها العالم خاصة في هذه الأمراض شيء مريب، مشيرًا إلى أن الهجرة والحروب وعدم الانتظام في أخد التطعيمات الروتينية جعل الدول عرضة لتفشي الأوبئة من الأمراض السارية.

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وشدد على أن الحملة المقررة تهدف للحفاظ على الوضع الوبائي تجاه تلك الأمراض، حيث جرى إعداد الخطة الخاصة بهذه الحملة، منوهًا بأن كل مكافآت العاملين في هذه الحملة سيجري رصدها قبل القيام بأي خطوة.

وقدم السائح الشكر لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة «يونيسيف» على كل الدعم الفني، منوهًا بأن اللجنة العليا للتطعيمات في المركز رأت أن القيام بهذه الحملة شيء فائق الأهمية ولا يحتمل أي تأخير، وذلك لأن ليبيا بلد خالٍ من شلل الأطفال منذ العام 1991، ولكن جرى اكتشاف ورصد حالات الحصبة والحميراء أخيرًا في البلاد.