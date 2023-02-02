«التعليم»: النظام التكميلي لن يطبق العام الدراسي المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، إن النظام التكميلي سيستفيد منه الطلاب الراسبون في الشهادة الثانوية بأقسامها العلمي والأدبي والديني في 3 مواد دراسية فأقل، وذلك للعام الدراسي 2021- 2022 فقط، ولن يطبق النظام خلال العام الدراسي المقبل.

وأضاف أن النظام اعتمد بسبب المشكلات التي واجهت «دفعة 2004»، حيث لم ينتفع طلاب الدفعة من الأسئلة الاسترشادية، بالإضافة إلى تعثر الدراسة جراء جائحة فيروس «كوفيد» المستجد، حسب تصريح نقلته صفحة وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وطالب مدير المركز الوطني للامتحانات الطلاب الراسبين بالذهاب إلى مدارسهم، وإحاطتها برغبتهم في الدخول على النظام التكميلي، وذلك بالدراسة من منازلهم.

إجراءات غير الراغبين في الالتحاق بالنظام التكميلي

وبشأن الطلاب غير الراغبين في الالتحاق بالنظام التكميلي، قال مسعود: «عليهم التقدم بطلب لإدارة المدرسة والتنازل عن النظام التكميلي في محرر عقود رسمي، ويقر أن لديه الرغبة في الدخول في امتحان جميع المواد»، ناصحا الطلاب بالاستفادة من هذا الاستثناء.

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يشار إلى أن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، قد أصدر القرار (رقم 101 لسنة 2023م)، بشأن النظام التكميلي لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بجميع أقسامها (علمي، أدبي، ديني، منازل، تعليم كبار) الراسبين في العام الدراسي 2021 - 2022، وأوضح أن المشمولين بنظام التكميلي وفق أحكام هذا القرار هم الطلبة الراسبون في ثلاث مواد دراسية فأقل.