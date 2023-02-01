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وفد من مفوضية الانتخابات يزور تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 02:34 مساء
وفد من مفوضية الانتخابات يزور تونس
اجتماع وفد مفوضية الانتخابات مع مسؤولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 31 يناير 2023. (مفوضية الانتخابات)
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أجرى وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عضو المجلس، أبوبكر مردة، زيارة إلى تونس للاطلاع على تجربتها الانتخابية.

وتشهد تونس حاليًا الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب. وتأتي زيارة الوفد في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وفق بيان مقتضب صدر، اليوم الأربعاء، عن المفوضية.

- تونس: 11.4% نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات النيابية
- تونس.. إقبال ضعيف في الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية
- وفد من مفوضية الانتخابات يزور تونس للاطلاع على استعدادات الانتخابات الرئاسية

وتضمنت الزيارة جولة داخل عدد من مراكز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطلاع على التجربة التونسية في المجال الانتخابي.

اجتماع وفد مفوضية الانتخابات مع مسؤولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 31 يناير 2023. (مفوضية الانتخابات)
اجتماع وفد مفوضية الانتخابات مع مسؤولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 31 يناير 2023. (مفوضية الانتخابات)
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