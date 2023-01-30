  • Alwasat News
Atwasat

تونس: 11.4% نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات النيابية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 08:59 مساء
تونس: 11.4% نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات النيابية
رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الإثنين أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت الأحد بلغت 11.4% وفقاً للأرقام النهائية.

وبذلك يكون حوالى 90% من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، في أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ ثورة 2011. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إنّ «895.002 ناخب» أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 مليون ناخب مسجّل، أي ما نسبته 11.4% (مقابل 11.3% أعلنها بوعسكر مساء الأحد على أساس أرقام غير نهائية)، بحسب «فرانس برس».

لكنّ بوعسكر قال إنّ النسبة ترتفع إلى 14.6% إذ ما قيست على أساس «الناخبين المسجّلين طوعاً» في القوائم الانتخابية، أي 5.8 مليون شخص، في حين أنّ البقية تمّ تسجيلهم تلقائياً بمجرد بلوغهم السنّ القانونية للانتخاب وهي 18 عاماً.

 أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي 
وهذه أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي في 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة هذه مؤشراً سلبياً لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021.

ونشرت الهيئة الإثنين أسماء الفائزين في كلّ دائرة انتخابية، لكنّ تكوين صورة عن توجّه البرلمان الجديد أمر غاية في الصعوبة ذلك أنّ المرشّحين - غير المعروفين للجمهور في غالبيتهم - مُنعوا من المجاهرة بانتماءاتهم السياسية.

-  نتائج أولية: نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات التونسية لا تتجاوز 11.3%
-  تونس.. إقبال ضعيف في الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية

وعزا خبراء ضعف الإقبال إلى عوامل عدّة أبرزها قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات، وعدم اهتمام المواطنين عموماً بالسياسة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد. ومثّلت هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على غرار ما كان عليه الوضع قبل ثورة 2011.

 توحيد موقف المعارضة من أجل «رحيل» الرئيس قيس
وكانت «جبهة الخلاص الوطني»، أكبر الكتل المعارضة في تونس، دعت الأحد مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية الى توحيد موقفها من أجل «رحيل» الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات مبكرة.

وتفرّد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو 2021 بتجميده أعمال البرلمان ثمّ حلّه، وبإقراره دستوراً جديداً إثر استفتاء نظّم في الصيف الفائت وأنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.

وبرّر سعيّد الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها آنذاك بتعطّل عجلة الدولة بسبب صراعات حادّة بين الكتل السياسيّة في البرلمان. وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جداً من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشروعات القوانين. ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان. 

ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثّر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.

ومن أبرز تجلّيات الأزمة الاقتصادية تباطؤ النموّ إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، وارتفاع معدلات الفقر الذي دفع العام الماضي 32 ألف تونسي إلى الهجرة بحراً نحو إيطاليا بشكل غير قانوني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»

الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»
اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»

اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟

ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية

«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»

جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»
هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»

هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس

وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
لافروف يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تجنب أي تدهور جديد
لافروف يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تجنب أي تدهور جديد
نتائج أولية: نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات التونسية لا تتجاوز 11.3%
نتائج أولية: نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات التونسية ...
7 قتلى في غارة على «قافلة للميليشيات الإيرانية» في شرق سورية
7 قتلى في غارة على «قافلة للميليشيات الإيرانية» في شرق سورية
المعارضة التونسية تدعو لتوحيد الصفوف في مواجهة سعيد
المعارضة التونسية تدعو لتوحيد الصفوف في مواجهة سعيد
«استشهاد» فلسطيني بطلق ناري إسرائيلي في الخليل
«استشهاد» فلسطيني بطلق ناري إسرائيلي في الخليل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة...
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»...
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع ......
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر...
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات ......
المزيد
تونس: 11.4% نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات النيابية
تونس: 11.4% نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات ......
رويترز: السودان يفرج عن مدان بقتل دبلوماسي أميركي عام 2008
رويترز: السودان يفرج عن مدان بقتل دبلوماسي أميركي عام 2008...
وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب
وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب...
«استشهاد» فلسطيني بطلق ناري إسرائيلي في الخليل
«استشهاد» فلسطيني بطلق ناري إسرائيلي في الخليل...
المعارضة التونسية تدعو لتوحيد الصفوف في مواجهة سعيد
المعارضة التونسية تدعو لتوحيد الصفوف في مواجهة سعيد...
المزيد