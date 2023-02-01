الحداد يبحث تعزيز التعاون البحري والجوي مع إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، مع مسؤولين عسكريين إيطاليين سبل التعاون المشترك في القطاع البحري والجوي ومجالات التدريب المختلفة.



جاء ذلك خلال لقاء الحداد مع رئيس أركان القوات المشتركة الإيطالية، ورئيس قسم دعم العمليات الإيطالية، وآمر البعثة الإيطالية للدعم في ليبيا وأعضاء الوفد المرافق له، وفق الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان.

الحداد يؤكد أهمية التنسيق المشترك في ليبيا

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

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حضر اللقاء رئيس هيئة العمليات، عضو إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة في اللجنة الليبية الإيطالية المختلطة، وآمر شعبة عمليات إدارة الهندسة العسكرية، وآمر شعبة العمليات بالقوات البحرية، وآمر عمليات جهاز حرس السواحل، وآمر شعبة العمليات بالقوات الجوية.



يشار إلى أن قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كانت على رأس أجندة زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، إذ قالت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «أرقام الدخول غير الشرعي إلى إيطاليا من ليبيا لا تزال مرتفعة رغم الجهود الليبية، وقد زادت بنسبة 50% ونحن ملتزمون بمساندة ليبيا في إدارة هذه التدفقات».