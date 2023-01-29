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شاهد في «وسط الخبر»: ماذا تريد القارة الأفريقية من ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 11:58 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا تريد القارة الأفريقية من ليبيا؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 29 يناير 2023
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على الاهتمام الأفريقي المتزايد بشأن ليبيا، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، في إطار التنافس على الموارد الليبية.

انطلق البرنامج من التوجه لعرض ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) في العاصمة بانجي بدولة أفريقيا الوسطى للبيع في المزاد العلني، واتهام الدولة الأفريقية بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها.

- «لايكو» ترد على إعلان مصادرة أصول ليبيا في أفريقيا الوسطى

فضلاً عن ذلك، فإن تعيين مبعوث أممي أفريقي في ليبيا حرّك الفاعلية الأفريقية تجاه الملف الليبي، وسط تساءلات عن دور الاتحاد الأفريقي للمساعدة في تحقيق الاستقرار، في إطار جولات يجريها عبدالله باتيلي بدول القارة السمراء لإيجاد مسار سياسي لحل الأزمة.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الأفريقية الدكتورة هبة البشبيشي والباحث السياسي محمد درميش، والكاتب والباحث السياسي إدريش إحميد.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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