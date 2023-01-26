نائبة السفيرة البريطانية: نشارك الزنتان الرغبة في انتخابات توحد ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كاثرين وايلد، مشاركة بريطانيا أهالي الزنتان رغبتهم الواضحة في إجراء انتخابات توحد ليبيا.

وعبرت وايلد عن سعادتها لزيارة مدينة الزنتان، واجتماعاتها مع عميد البلدية واستتمتاعها بـ«وجبة الكسكس اللذيذ»، وقالت: « كان الكل في الزنتان واضحا بشأن رغبتهم في رؤية انتخابات توحد ليبيا- وهي رؤية تشاركها بريطانيا»، وفق ما نقل عنها حساب السفارة البريطانية على «تويتر».

ومنتصف الشهر الجاري، أكدت كاثرين وايلد تحمس بلادها لتعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا، مشيرة في حديثها إلى منحة «تشيفنينغ» التي تمولها وزارة الخارجية البريطانية وتحظى بمشاركة طلاب ليبيين.

- سفيرة بريطانيا تدعو إلى توسيع المحادثات بين «النواب» و«الدولة»

- السفيرة البريطانية: لا مصالح وراء اللقاءات المتكررة مع الصديق الكبير

دعوة بريطانية لتوسيع المحادثات بين «النواب» و«الدولة»

والأربعاء، دعت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال إلى توسيع نطاق المحادثات الراهنة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بضم الكثير من الأطياف السياسية إليها «لضمان نجاحها، مع التركيز على العقبات السياسية والقانونية».

وانتقدت في حديثها مع جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، قادة ليبيا قائلة إنهم «خذلوا بلدهم»، واستطردت: «أود أن أرى إجراء حقيقيا يُظهر أنهم مستعدون لوضع مصلحة ليبيا أولا، بدلا من حماية مصالحهم... المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، خلال الاحتفال بعيد استقلال ليبيا، دعاهم بالمثل لإعطاء الأولوية لاحتياجات الوطن».

واستدركت السفيرة البريطانية: «أريد أيضا أن أتّبع نهجا إيجابيا، وهو تشجيع جميع الأفراد والجماعات على رؤية أن لديهم جميعا شيئا ما يكسبونه من خلال الانخراط السلمي في عملية حوار سياسي.. من خلال محادثاتي مع الليبيين من جميع الأعمار والخلفيات بجميع أنحاء البلاد، أعتقد أنه من الواضح أن هذا ما يريدون رؤيته»، مشددة على أن قيام المجتمع الدولي بما في وسعه لدعم ليبيا أكثر استقرارا وسلاما «لا يزيل مسؤوليات قادة ليبيا عن مواجهة تحديات البلاد، واستعادة سيادتها».

من لقاءات نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كاثرين وايلد، في الزنتان، 26 يناير 2023. (السفارة البريطانية)