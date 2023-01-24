بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق تزور مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

زار رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق لدى ليبيا محمد أوجار والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس؛ حيث كان في استقباله عضو مجلس المفوضية رباب حلب.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء حلب مع رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق لدى ليبيا استعرض سبل التعاون والمقترحات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة والوصول إلى المسار الديمقراطي الذي يسعى له كل الليبيين.

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وأضافت أن أوجار أشاد خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المفوضية بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي جرى إنجازها للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

لقاء عضوة مجلس مفوضية الانتخابات مع رئيس بعثة تقصي الحقائق والوفد المرافق له، الثلاثاء 24 يناير 2023. (مفوضية الانتخابات)