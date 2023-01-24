«البريقة»: تشغيل وحدة إنتاج النيتروجين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الثلاثاء، تشغيل وحدة إنتاج غاز النيتروجين بنجاح في بنغازي، وذلك بحضور مدير عام عمليات المناطق الوسطى والشرقية، ومدير إدارة عمليات منطقة بنغازي، ومنسق التسهيلات البحرية وعدد من المهندسين والفنيين ومستخدمي الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن تشغيل الوحدة جرى بإشراف فريق عمل من قسم صيانة معدات الإطفاء بمستودع رأس المنقار؛ حيث جرت عمليات التجميع والإعداد لثلاثين يومًا لبلوغ مستوى الإنجاز والتشغيل، مستهدفًا بذلك عمليات تطهير خزانات الغاز بقطر 20 مترًا، وخطوط نقل الغاز المسال لمسافات طويلة، وجميع عمليات العزل الأخرى بنسبة نقاوة منتج تزيد على 99%، وبكفاءة عالية ومواصفات جودة عالمية.

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وقالت الشركة إن المنتج يسهم في توفير نفقات ومصروفات مالية تبذل لعمليات شرائه، معتبرة هذه الخطوة«إنجازًا يعلن عن البدايات الجديدة وبشكل أفضل، ويرفع مستوى كفاءة العمل ويسهم بتقليل التكاليف».

وحدة إنتاج النيتروجين التابعة لشركة البريقة في بنغازي، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

وحدة إنتاج النيتروجين التابعة لشركة البريقة في بنغازي، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

وحدة إنتاج النيتروجين التابعة لشركة البريقة في بنغازي، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

وحدة إنتاج النيتروجين التابعة لشركة البريقة في بنغازي، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

وحدة إنتاج النيتروجين التابعة لشركة البريقة في بنغازي، الثلاثاء 24 يناير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)