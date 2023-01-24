شاهد في برنامج «فلوسنا»: ما الذي تخفيه الحكومة ومؤسسة النفط على الليبيين؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على الأرقام المعروضة بشأن الميزانة العامة للدولة للعام الماضي، والتي تثير الكثير من التساؤلات حول حجمها الحقيقي، ومخصصات الدعم، ودور مؤسسة النفط.

وأشارت الحلقة إلى تضارب البيانات بشأن ميزانية الحكومة وغموض بشأن التصرف في الإيرادات السيادية بمسألة مقايضة النفط بالمحروقات، حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخيرة عن قيام المؤسسة الوطنية للنفط بمقايضة نفط خام بقيمة 3.6 مليار دولار (ما يعادل 16 مليار دينار) مقابل توريد محروقات للاستعمال المحلي، يضاف إلليه كمية المحروقات المنتجة بالمصافي الليبية، والتي جرى استعمالها بالسوق المحلية، وبلغت قيمتها 9.6 مليار دينار (ما يعادل 2.1 مليار دولار)، وذلك رغم تخصيص 10 مليارات دينار كمخصصات لدعم المحروقات.

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وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: الناشط السياسي حسام القماطي، وعضو الصالون الاقتصادي محمد الصافي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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