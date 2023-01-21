استكمال إعادة تأهيل محطة كهرباء الزنتان القديمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تواصل العمل على استكمال مشروع إعادة تأهيل محطة الزنتان القديمة، وتنفيذ مشروع محطة «التكوين» جهد «11/66 ك.ف».

وأشارت إلى الانتهاء من أعمال التركيبات بعد استخدام معدات حديثة، فيما يجرى العمل على الاختبارات التشغيلية لربط المحطتين بالشبكة العامة، وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وفي وقت سابق، أجرت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة في شبكة التوزيع بمدينة طبرق، شملت الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والمحولات.

من أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء الزنتان القديمة، 21 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء الزنتان القديمة، 21 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء الزنتان القديمة، 21 يناير 2023. (شركة الكهرباء)