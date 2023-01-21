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بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 07:11 مساء
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
شعار بلدية طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)
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دعت بلدية طرابلس، المواطنين إلى المشاركة بمقترحاتهم وآرائهم حول مشاريع التنمية في نطاق البلدية، بهدف «توجيه الإيرادات المحلية وتنفيذ الميزانية المجتمعية».

وطالبت البلدية في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم السبت، المواطنين بالتواصل مع مخاتير المحلات. وقالت: «هذه المشاركة تحقق الرؤية الطموح لبلدية طرابلس المركز والتي تتوافق مع تنفيذ أحكام المادة 5-6 من لائحة نظام الإيرادات المحلية».

مخالفات في قطاع الحكم المحلي
وفي تقريره الأخير عن أداء الرقابة على قطاع الحكم المحلي، الصادر السبت الماضي، سلط ديوان المحاسبة الضوء على المخالفات داخل هذا القطاع وإنفاق أموال طائلة في البلديات، بمشروعات لم يستفد منها الليبيون على أرض الواقع.

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ميزانية الحكم المحلي في العام 2021 تصل إلى 1.32 مليار دينار
وأشار الديوان إلى زيادة إجمالي مصروفات وزارة الحكم المحلي بين العامين 2019 و2021؛ إذ ارتفعت من 17 مليوناً و396 ألف دينار فقط في العام 2019 إلى مليار و327 مليون دينار في العام 2021؛ فيما وصلت في العام 2020 إلى 80 مليوناً و43 ألف دينار خلال العام 2020.

وقال التقرير إن هذه المبالغ جرى صرفها «في ظل ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بوزارة الحكم المحلي، وعدم وجود خطط وسياسات وبرامج إنفاق وتنمية واضحة ومعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن إنفاق هذه الأموال في أوجهها المحددة، وبما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مما يعكس معه أثرا إيجابيا في حياة المواطن».

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