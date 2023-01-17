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إيطاليا تؤيد التوصل إلى اتفاق بين مصر وتركيا يساعد ليبيا على إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 05:56 مساء
إيطاليا تؤيد التوصل إلى اتفاق بين مصر وتركيا يساعد ليبيا على إجراء الانتخابات
تاياني متحدثا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركية تشاوش أوغلو في أنقرة، الجمعة 13 يناير 2023. (آكي)
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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه «أشد المؤيدين لاتفاق بين مصر وتركيا، يمكن أن يساعد ليبيا في إجراء الانتخابات»، وكذلك تأييده لتكرار ما فعلته حكومة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني مع النظام السابق في ليبيا بقيادة العقيد الراحل معمر القذافي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الثلاثاء.

جاء تصريح تاياني في مداخلة إذاعية إثر عودته من زيارة تركيا، وقبل توجهه غدًا الأربعاء إلى تونس في زيارة رسمية.

وأكد تاياني أن هناك «رغبة كبيرة لإيطاليا في حل التحديات في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وهذا واضح من كل زيارة خارجية نقوم بها». وأضاف «نريد أن نلعب دورًا رياديًا ونحل مسألة الهجرة في ليبيا ونعمل على استقرار المنطقة».

تاياني: حققنا الهدف من زيارة تركيا
وكشف تاياني، في حديثه إلى الصحفيين الذين رافقوه خلال زيارة أنقرة، اتفاقه مع المسؤولين الأتراك على العمل المشترك بشأن ليبيا، وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» يوم الجمعة إن «الهدف من هذه المهمة هو الذهاب إلى تركيا للتوصل اتفاق لنمضي معًا بشأن حل أزمة ليبيا وأعتقد أننا حققناه» وذلك بعد محادثاته مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

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كما تحدث تاياني مع الصحفيين في طريق العودة إلى روما، عن الحاجة إلى اتفاقية لاستقرار ليبيا تشهد مشاركة لاعبين رئيسيين في المنطقة، وقال «هذا ما نريد أن نفعله».

تاياني: نحتاج اتفاقاً دولياً بشأن ليبيا للوصول إلى انتخابات
وأضاف تاياني، الذي يعتزم في المستقبل القريب زيارة ليبيا، «نريد أن نتوصل إلى اتفاق مع دول المنطقة ومع الدول الكبرى التي لها نفوذ في ليبيا لإيجاد حل للوصول إلى الانتخابات». منبهًا إلى أن «هذا ليس مسارًا سهلًا، ولكن آمل أن يتحقق الأمر في غضون أشهر فهو يتطلب وقتًا سريعًا، ولا يمكن أن يكون مسألة سنوات».

وبشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، قال تاياني إن «الاستراتيجية الإيطالية واضحة جدًا وتكمن في إشراك الدول الحاسمة في جبهة الهجرة للاتفاق معها على استراتيجية مشتركة» وفق ما نقلته «آكي».

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