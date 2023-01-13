تاياني: لا يمكننا التفاوض مع «فاغنر» بشأن ليبيا وحققنا الهدف من مهمتي لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إنه «لا يمكننا التفاوض مع (مجموعة) فاغنر» الأمنية الخاصة، وذلك في معرض إجابته على سؤال حول فرضية فتح قناة حوار مع روسيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وجاء تصريح تاياني خلال حديثه مع صحفيين على متن الطائرة التي أعادته إلى روما، عن زيارته إلى أنقرة ومحادثاته مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في وقت سابق اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

تاياني: حققنا الهدف من زيارة تركيا

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن «الهدف من هذه المهمة هو الذهاب إلى تركيا للتوصل اتفاق لنمضي معا بشأن (حل أزمة) ليبيا وأعتقد أننا حققناه» وذلك بعد محادثاته مع نظره وفق «آكي».

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كما تحدث تاياني مع الصحفيين في طريق العودة إلى روما، عن اتفاقية لاستقرار ليبيا تشهد مشاركة لاعبين رئيسيين في المنطقة، وقال «هذا ما نريد أن نفعله».

تاياني: نحتاج اتفاقا دوليا بشأن ليبيا للوصول إلى انتخابات

وأضاف تاياني، الذي يعتزم في المستقبل القريب زيارة ليبيا، «نريد أن نتوصل إلى اتفاق مع دول المنطقة ومع الدول الكبرى التي لها نفوذ في ليبيا لإيجاد حل للوصول إلى الانتخابات». منبها إلى أن «هذا ليس مسارا سهلا، ولكن آمل أن يتحقق الأمر في غضون أشهر فهو يتطلب وقتًا سريعًا، ولا يمكن أن يكون مسألة سنوات».

وبشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، قال تاياني إن «الاستراتيجية الإيطالية واضحة جدًا وتكمن في إشراك الدول الحاسمة في جبهة الهجرة للاتفاق معها على استراتيجية مشتركة» وفق ما نقلته «آكي».