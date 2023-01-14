  • Alwasat News
Atwasat

المشري يناقش إنجاز القاعدة الدستورية في اجتماع مع سفيري فرنسا والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 07:18 مساء
المشري يناقش إنجاز القاعدة الدستورية في اجتماع مع سفيري فرنسا والجزائر
صورة مركبة تضم من اليمين: المشري مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، ومن اليسار: المشري مع السفير الجزائري سليمان شنين (مجلس الدولة)
alwasat radio

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم السبت مع السفيرين الفرنسي والجزائري لدى ليبيا، وبحث معهما إنجاز القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب.

وقال بيان لمجلس الدولة إن المشري استقبل بمقر المجلس في طرابلس، سفير فرنسا صطفى مهراج، إذ جرى بحث العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد.

وتطرق الاجتماع بشكل خاص إلى «اللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب بغية كسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال»، وفق البيان.

مهراج يدعم التوافق بين النواب والأعلى للدولة
وقال مجلس الدولة إن السفير مهراج أكد دعم بلاده «للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا».

- المنفي والمشري يستعرضان تطورات ملف القاعدة الدستورية
- مجلس الدولة: لا دور لـ«خارجية الوحدة» في جهود إقرار القاعدة الدستورية
- جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي يقترب من خيار تجاوز المجلسين

لقاء بين المشري وسفير الجزائر
كما استقبل المشري السفير الجزائري سليمان شنين ونائبه العربي بن عودة.

وتحدث المشري عن «ما توليه ليبيا من أهمية لعلاقاتها مع الشقيقة الجزائر»، مشددا على ضرورة توظيف العلاقات بين المجلس والجزائر بما يخدم مصلحة البلدين.

المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري مع السفير الجزائري سليمان شنين، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري مع السفير الجزائري سليمان شنين، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري مع السفير الجزائري سليمان شنين، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
المشري مع السفير الجزائري سليمان شنين، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى دافوس

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى ...
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
التشكيلة الرسمية لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز

التشكيلة الرسمية لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
رمسيس الثاني يعود إلى باريس بعد نصف قرن من الغياب

رمسيس الثاني يعود إلى باريس بعد نصف قرن من الغياب
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي

قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن

آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم
السبانخ.. وجبة شتوية شهية

السبانخ.. وجبة شتوية شهية
الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو 4 آلاف دولار سنويا

الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو 4 آلاف دولار سنويا
الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي

الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟

لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟
رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش

رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عون: لدينا سطوع شمسي يكفي لتصدير كميات هائلة من الكهرباء
عون: لدينا سطوع شمسي يكفي لتصدير كميات هائلة من الكهرباء
إعلان القوائم المبدئية للناخبين في بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة
إعلان القوائم المبدئية للناخبين في بني وليد وتينيناي والمردوم ...
انتهاء رصف الشوارع قرب القنصلية التونسية في طرابلس
انتهاء رصف الشوارع قرب القنصلية التونسية في طرابلس
المشري يناقش إنجاز القاعدة الدستورية في اجتماع مع سفيري فرنسا والجزائر
المشري يناقش إنجاز القاعدة الدستورية في اجتماع مع سفيري فرنسا ...
«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت خاصة بمحطات التوزيع الجاهزة
«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت خاصة بمحطات التوزيع الجاهزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
«المحاسبة» يرصد مخالفات في عقود «الحكم المحلي» مع شركتي «إرسال» و«المدينة الخالدة»
«المحاسبة» يرصد مخالفات في عقود «الحكم المحلي» مع شركتي ......
تجاوزات بالملايين.. «المحاسبة» يرصد مخالفات مالية لـ«الحكم المحلي» خلال 2021
تجاوزات بالملايين.. «المحاسبة» يرصد مخالفات مالية لـ«الحكم ......
«المحاسبة»: إنفاق «الحكم المحلي» زاد من 80 مليون دينار إلى مليار و327 مليون دينار
«المحاسبة»: إنفاق «الحكم المحلي» زاد من 80 مليون دينار إلى ......
«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت خاصة بمحطات التوزيع الجاهزة
«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت خاصة بمحطات التوزيع الجاهزة...
المشري يناقش إنجاز القاعدة الدستورية في اجتماع مع سفيري فرنسا والجزائر
المشري يناقش إنجاز القاعدة الدستورية في اجتماع مع سفيري ......
المزيد