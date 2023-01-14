المشري يناقش إنجاز القاعدة الدستورية في اجتماع مع سفيري فرنسا والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم السبت مع السفيرين الفرنسي والجزائري لدى ليبيا، وبحث معهما إنجاز القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب.

وقال بيان لمجلس الدولة إن المشري استقبل بمقر المجلس في طرابلس، سفير فرنسا صطفى مهراج، إذ جرى بحث العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد.

وتطرق الاجتماع بشكل خاص إلى «اللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب بغية كسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال»، وفق البيان.

مهراج يدعم التوافق بين النواب والأعلى للدولة

وقال مجلس الدولة إن السفير مهراج أكد دعم بلاده «للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا».

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لقاء بين المشري وسفير الجزائر

كما استقبل المشري السفير الجزائري سليمان شنين ونائبه العربي بن عودة.

وتحدث المشري عن «ما توليه ليبيا من أهمية لعلاقاتها مع الشقيقة الجزائر»، مشددا على ضرورة توظيف العلاقات بين المجلس والجزائر بما يخدم مصلحة البلدين.

المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)

المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)

المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)

المشري في اجتماعه مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)

المشري مع السفير الجزائري سليمان شنين، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)

المشري مع السفير الجزائري سليمان شنين، 14 يناير 2023 (مجلس الدولة)