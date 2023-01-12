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مجلس الدولة: لا دور لـ«خارجية الوحدة» في جهود إقرار القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 12:37 مساء
مجلس الدولة: لا دور لـ«خارجية الوحدة» في جهود إقرار القاعدة الدستورية
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، (أرشيفية: الإنترنت)
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نفى المجلس الأعلى للدولة وجود دور لوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جهود إقرار القاعدة الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في بيان، إنه تابع «ما ورد في الصفحة الرسمية للوزارة بشأن دور مزعوم لها في جهود إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع عدد من أعضاء مجلس النواب».

وأكد المكتب أنه لا دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية «لا من قريب ولا من بعيد».

لقاء المنقوش مع نواب
وأمس الأربعاء، التقت المنقوش عددا من أعضاء مجلس النواب لبحث التطورات السياسية في ليبيا.

- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها
- المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية
- الوثيقة الدستورية في جلسة تشاورية لمجلس الدولة الأسبوع المقبل

وخلال اللقاء، تحدثت المنقوش عن «دور الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية»، كما أكدت ضرورة استمرار التنسيق والتشاور السياسي؛ لضمان أمن واستقرار ليبيا، وصولا إلى مرحلة الاستقرار والازدهار الدائم.

اجتماع القاهرة
وفي الخامس من يناير، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بيانا مشتركا بشأن الوثيقة الدستورية.

واتفق الطرفان، في البيان الصادر عقب اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة، على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس، ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

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