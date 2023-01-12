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حكومة الوحدة: إجراء الخدمات العامة عبر منصة المشتريات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 01:30 مساء
حكومة الوحدة: إجراء الخدمات العامة عبر منصة المشتريات الحكومية
اجتماع حكومة الوحدة بشأن منصة المشتريات الحكومية، 12 يناير 2023، (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنه لن تكون هناك تعاقدات بطريقة التكليف المباشر، وأن جميع الخدمات العامة والمشتريات الحكومية ستجري عبر منصة المشتريات الحكومية، وبالأسعار النمطية المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع صباح اليوم الخميس لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات ومديري الشؤون الإدارية والمالية للجهات التابعة لمجلس الوزراء لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل المنصة، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

- حكومة الوحدة تناقش إجراءات تفعيل منصة المشتريات الحكومية
- بدء العمل بمشروع نظام المشتريات الحكومية
- حكومة الوحدة: بدء إعلان عطاءات السفرجة والنظافة عبر منصة المشتريات الحكومية
- الدبيبة يقرر منع التكليف المباشر والمناقصة المحدودة في الجهات الحكومية

وخصص الاجتماع لمناقشة لائحة المشتريات الحكومية ومنشور الإنفاق والإجراءات المتخذة من قبل الجهات بشأن الإعلان على المنصة.

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