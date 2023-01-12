حكومة الوحدة: إجراء الخدمات العامة عبر منصة المشتريات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنه لن تكون هناك تعاقدات بطريقة التكليف المباشر، وأن جميع الخدمات العامة والمشتريات الحكومية ستجري عبر منصة المشتريات الحكومية، وبالأسعار النمطية المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع صباح اليوم الخميس لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات ومديري الشؤون الإدارية والمالية للجهات التابعة لمجلس الوزراء لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل المنصة، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وخصص الاجتماع لمناقشة لائحة المشتريات الحكومية ومنشور الإنفاق والإجراءات المتخذة من قبل الجهات بشأن الإعلان على المنصة.