الوثيقة الدستورية في جلسة تشاورية لمجلس الدولة الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، مع رؤساء اللجان، الوثيقة الدستورية التي جرى التوافق المبدئي عليها مع رئيس مجلس النواب في القاهرة.

واتفق المجتمعون خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في العاصمة طرابلس على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل لدراسة هذه الوثيقة، على أن يجري عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك.

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كما تناول الاجتماع الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وجرى الاتفاق على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة المقبلة للمجلس. حضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

لقاء عقيلة والمشري في القاهرة

وفي 5 يناير، خلصت مناقشات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، إلى بيان مشترك، يعلن التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقًا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات. كما اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس.

من اجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رؤساء اللجان، 11 أبريل 2022. (مجلس الدولة)