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أميركا تخصص 225 مليون دولار لمكافحة الاتجار بالبشر في 95 دولة منها ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 02:51 مساء
أميركا تخصص 225 مليون دولار لمكافحة الاتجار بالبشر في 95 دولة منها ليبيا
مهاجرون جرى ترحيلهم من ليبيا إلى روندا عن طريق مفوضية اللاجئين، 19 ديسمبر 2022، (المفوضية)
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وضع مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية مشاريع ثنائية وإقليمية وعالمية بقيمة 225 مليون دولار، لمكافحة الاتجار بالبشر في 95 دولة، منها ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في تدوينة عبر حسابها على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، إن الفساد «أحد أهم العوامل المشجعة للاتجار بالبشر».

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وأشارت السفارة إلى جهود الولايات المتحدة من أجل تقويض قدرة المتاجرين بالبشر على استخدام المنظومات المالية الأميركية والعالمية لإخفاء أصولهم المالية وغسيل عائداتهم.

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