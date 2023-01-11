حكومة باشاغا تعلن توفير أعلاف للمربين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب توفير كميات من الأعلاف جرى التعاقد عليها، وجاهزية اللجنة لبدء عملية التوزيع على المربين.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الحكومة، فرج القطراني، مع رئيس اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف، حمد المريمي، أمس الثلاثاء، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأطلع المريمي، القطراني على الاستعدادات النهائية المتعلقة بعملية توزيع الأعلاف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوزعها طبقًا للإحصاءات المعدة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وبالتنسيق مع مسؤولي الوزارة بالبلديات.

وبدوره، أكد القطراني ضرورة توزيعها بطريقة منظمة؛ حتى تصل إلى مستحقيها، ما سيسهم في انخفاض أسعار المواشي.