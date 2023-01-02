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حكومة باشاغا تطالب بحصر أعداد مربي الأغنام والمواشي لصرف الأعلاف قبل 10 يناير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 01:54 صباحا
حكومة باشاغا تطالب بحصر أعداد مربي الأغنام والمواشي لصرف الأعلاف قبل 10 يناير
شاحنة تحمل أغلافا بميناء طبرق البحري. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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دعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، منقسي القطاعات المختصة بالبلديات إحالة كشوفات حصر المربين وأعداد الأغنام والمواشي من أجل توزيع الأعلاف.

وطالبت الوزارة بسرعة إحالة الكشوفات وفق نسخة الكترونية وأخرى ورقية في مدة لا تتجاوز 10 يناير الجاري، منوهة بأن من يتخلف لن يجري إدراجه ضمن حصة توزيع الأعلاف.

وقالت إنه يجب التقيد بهذا الطلب والالتزاه بالمهلة الممنوحة، موضحة أن ذلك يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف.

إدارة الإنتاج الحيواني تطابق إحصاءات المواشي والأغنام 
كما أن هذا الطلب يأتي في إطار الحصر وأعداد كشوفات المربين وأعداد الأغنام والمواشي بالبلديات وفق إحصائيات معدة من القسم المختص بالقطاع بالبلدية ومطابقتها من إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة وإحالتها للجنة المركزية لتوزيع الأعلاف.

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لجنة الأعلاف هدفها عدالة التوزيع
وفي 6 نوفمبر الماضي، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف برئاسة حمد عبدالرازق طاهر المريمي، بهدف ضمان سلامة الإجراء وعدالة التوزيع.

وتتولى اللجنة توزيع الأعلاف بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوريد الأعلاف والمكلفة من وزير الزراعة والثروة الحيوانية، ووضع آلية مناسبة لتوزيعها على المربين، بما يضمن سلامة الإجراء وعدالة التوزيع، والإشراف ومتابعة أعمال اللجان الفرعية التي ستشكل منها.

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