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شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 10:10 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 9 يناير 2023.
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على التطورات المتعلقة بالمصالحة الوطنية على وقع رفض ممثلين عن نظام معمر القذافي إلقاء كلمة خلال فاعلية تتعلق بالمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس يوم الأحد، دون توضيح سبب موقفهم.

شهد افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية بالعاصمة طرابلس، الأحد الثامن من يناير والمستمر حتى 12 يناير الجاري، بحضور مجلسي النواب والدولة، كلمات لعدد من المسؤولين الأفارقة والعرب، منهم أمين عام جامعة الدولة العربية، ورئيسا المفوضية الأفريقية والاتحاد الأفريقي.

ووقف البرنامج عند برامج الملتقى والنقاط الأولى بالمناقشة، وذلك في حوار مفتوح مع كل من: آسيا الشويهدي رئيسة شبكة مبادرات السلم المجتمعي النسائية على مستوى ليبيا، والأكاديمي الليبي عبدالله العثامنة.

تردد قناة «الوسط»
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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