مذكرة تفاهم بين «العمل» ومنظمة فرنسية بهدف التمكين الاقتصادي للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تعاون مع منظمة «سوبرنوڤا» الفرنسية، بهدف تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وتبادل الخبرات.

ومثّل الوزارة في مراسم التوقيع مدير مكتب التعاون الدولي عادل العقبي، فيما مثل المنظمة رائف وفا.

إدماج المتضرريين من النزاع.. هدف المذكرة

وقال بيان للوزارة إن المذكرة تأتي ضمن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج الذي يهدف لإعادة تأهيل وتمكين الشباب المتضررين من النزاع من خلال برنامج تنموي شامل لتزويدهم بمهارات عملية وذلك ضمن مشروع «متألق».

- تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا

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مبادرة لدعم القطاع الخاص

وفي مارس من العام 2021، أطلق الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مبادرة لدعم القطاع الخاص الليبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الفرنسية «سوبرنوڤا»، بهدف «إدماج 500 محارب من فئة الشباب في سوق العمل».

وقال الاتحاد العام لغرف التجارة إن تلك الخطوة جزء من برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص الليبي «EU4PSL»، مشيرا إلى بدء الزيارات التمهيدية لفريق الخبراء الأوروبيين لدعم تنفيذ المبادرة.

جانب من توقيع ممثلي وزارة العمل في حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم لتمكين الشباب مع منظمة «سوبرنوڤا» الفرنسية. (الوزارة)

جانب من توقيع ممثلي وزارة العمل في حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم لتمكين الشباب مع منظمة «سوبرنوڤا» الفرنسية. (الوزارة)