تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت بالعمل الأوروبي غير الحكومي في تدريب الشباب الليبي، وخص بالحديث منظمة «سوبر نوفا - Supernovae».

وقال أونماخت عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الإثنين: «من الرائع رؤية منظمة Supernovae غير الحكومية تعمل على تمكين الشباب الليبي اقتصاديًا من خلال التدريبات وفرص العمل».

السفير الألماني: الشباب مفتاح المستقبل لليبيا

وأضاف أن بلاده تفخر بدعمها للمنظمة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي، مؤكد أن «الشباب هم مفتاح المستقبل في ليبيا»

والأسبوع الماضي، التقى أونماخت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش التي دعمها للمساعي نحو عقد مؤتمر «برلين 3» لحل الأزمة الليبية.

وقالت المنقوش إن المؤتمر سيهدف إلى ما سمته «تلبية لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الازدهار والاستقرار الشامل».

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هل تشهد برلين مؤتمرًا جديدًا حول الأزمة الليبية؟

حضر الاجتماع المبعوث الخاص للخارجية الألمانية إلى ليبيا كريستيان باك، وسفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وشهدت العاصمة الألمانية مؤتمرين حول الأزمة هما برلين الأول والثاني اللذين عُقِدا في يناير من العام 2020 ويونيو 2021 (على الترتيب).

وعبر كريسيتان باك عن «موقف الحكومة الألمانية الداعم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفق قواعد قانونية سليمة»، ودعمها جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لتعزيز الاستقرار في ليبيا.