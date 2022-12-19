  • Alwasat News
Atwasat

تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 08:09 مساء
تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا
ليبيون تلقوا تدريبا أجرته منظمة «سوبر نوفا» غير الحكومة الممولة من الاتحاد الأوروبي. (حساب السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت)
alwasat radio

أشاد السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت بالعمل الأوروبي غير الحكومي في تدريب الشباب الليبي، وخص بالحديث منظمة «سوبر نوفا - Supernovae».

وقال أونماخت عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الإثنين: «من الرائع رؤية منظمة Supernovae غير الحكومية تعمل على تمكين الشباب الليبي اقتصاديًا من خلال التدريبات وفرص العمل».

السفير الألماني: الشباب مفتاح المستقبل لليبيا
وأضاف أن بلاده تفخر بدعمها للمنظمة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي، مؤكد أن «الشباب هم مفتاح المستقبل في ليبيا»

والأسبوع الماضي، التقى أونماخت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش التي دعمها للمساعي نحو عقد مؤتمر «برلين 3» لحل الأزمة الليبية.

وقالت المنقوش إن المؤتمر سيهدف إلى ما سمته «تلبية لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الازدهار والاستقرار الشامل».

- استجابة لشكاوى 6 منظمات.. تحقيق أوروبي في تعاون «فرونتكس» مع ليبيا
- حكومة باشاغا تقرر إنشاء المركز الوطني للتدريب والاستشارات الاجتماعية
- الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم مساعدة مناخية لأفريقيا بأكثر من مليار يورو

هل تشهد برلين مؤتمرًا جديدًا حول الأزمة الليبية؟
حضر الاجتماع المبعوث الخاص للخارجية الألمانية إلى ليبيا كريستيان باك، وسفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وشهدت العاصمة الألمانية مؤتمرين حول الأزمة هما برلين الأول والثاني اللذين عُقِدا في يناير من العام 2020 ويونيو 2021 (على الترتيب).

وعبر كريسيتان باك عن «موقف الحكومة الألمانية الداعم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفق قواعد قانونية سليمة»، ودعمها جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة مارادونا في الجنة

بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة ...
سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش

سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
المونديال القطري الأكثر تهديفا

المونديال القطري الأكثر تهديفا
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما

العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما
«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع شرطة السياحة لرفع الحظر عن المواقع التراثية الخمسة‎
وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع شرطة السياحة لرفع الحظر عن المواقع ...
تاياني يتحدث عن عمل إيطالي «مكثف» غير معلن لتحقيق الوحدة في ليبيا
تاياني يتحدث عن عمل إيطالي «مكثف» غير معلن لتحقيق الوحدة في ليبيا
عون يبحث مع شميم الزمان الاستفادة من العمالة البنغالية في قطاع النفط
عون يبحث مع شميم الزمان الاستفادة من العمالة البنغالية في قطاع ...
تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا
تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا
«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء
«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
المزيد
الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء تصادق على القوائم المالية لسنة 2021
الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء تصادق على القوائم ......
رئيس نقابة الصيادين في سرت يدعو للبحث عن صياد مفقود منذ 12 يومًا
رئيس نقابة الصيادين في سرت يدعو للبحث عن صياد مفقود منذ 12 ......
شاهد في «هنا ليبيا»: انتشار كبير لفيروس بين الأطفال في الجفرة
شاهد في «هنا ليبيا»: انتشار كبير لفيروس بين الأطفال في ......
«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء
«إنكا» التركية تؤكد استمرار أعمالها بالشراكة مع الشركة ......
تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا
تدريب أوروبي لتمكين الشباب الليبي اقتصاديًا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط