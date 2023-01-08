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شاهد.. في «وسط الخبر»: مستقبل حكومة الدبيبة والقاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 11:26 مساء
شاهد.. في «وسط الخبر»: مستقبل حكومة الدبيبة والقاعدة الدستورية
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ناقش برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (wtv) في حلقة اليوم الأحد مستقبل الأزمة السياسية في ليبيا، مع تأزم موقف القاعدة الدستورية برغم وعود كل من مجلسي النواب والدولة بالاتفاق عليها، وهل يكمن الحل في القاعدة أو في الاتفاق على وجود حكومة فقط.

وتحدث للبرنامج كل من: المتابع للشان العام فرج فركاش، والمحلل السياسي إسلام الحاجي، والباحث القانوني عبدالله الديباني. وأكد فركاش إن تشكيل حكومة جديدة ليس مسارًا مفروضَا على ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة الوصول إلى القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

أطراف سياسية لا تلتزم بوعودها
وأضاف فركاش أن ملتقى الحوار السياسي شكل حكومة لكنها لم تلتزم بها خاصة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وكذلك مجلس النواب وقوات القيادة العامة، إذ لم يلتزم أحدًا بمخرجات خارطة الطريق.

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أما الحاجي فأشار إلى أن القاعدة الدستورية فيها مبالغة كبير بوجودها في نحو 200 مادة، منبهًا بأنه يمكن إجراء الانتخابات في كل منطقة على حدة مع تعثر إجرائها في مجلس جميع المناطق مرة واحدة، حسبما يرى السفير الأميركي ريتشارد نورلاند.

الديباني: البطاقة والحجة الوحيدة لدى الدبيبة يمكن إبطالها له
وقال الديباني إن الدبيبة لا يملك حاليًا إلا «كارت الشرعية الدولية»، مضيفا: «في حال توافق مجلسي النواب والدولة فإن هذه الورقة ستسقط، وبالتالي يمكن التخلص من تمركزه في السلطة وتشبثه بها، ففي حال التوافق سيصدر قرارًا من مجلس الأمن ليدعم ما ينتج عن المجلسين».

والجمعة الماضي، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن موضوع القاعدة الدستورية شبه مكتمل بين اللجنتين التابعتين لمجلسي النواب والدولة،  مضيفا: «كان هناك خلاف على مادتين أو ثلاث وعندما اجتمعنا استمر هذا الخلاف ولم يحل». ونوه أن الخلاف لا يزال قائما حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية».

وأكد المشري أنه اتفق مع عقيلة صالح بشأن هذه النقطة على «إحالة هذا الخلاف للقوانين الانتخابية التي ستعد من مجلسي الدولة والنواب».

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