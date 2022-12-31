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شاهد على «قناة الوسط».. حصاد 2022: انفراج معيشي وانسداد سياسي ووفساد بلا سقف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 11:34 مساء
شاهد على «قناة الوسط».. حصاد 2022: انفراج معيشي وانسداد سياسي ووفساد بلا سقف
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تقدم قناة «الوسط wtv» لمشاهديها، مساء السبت، حلقة خاصة لمناسبة رأس السنة تشمل حصاد العام 2022 سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وعرج حصاد 2022 على الانفراج المعيشي الذي شهدته ليبيا خلال 2022 خاصة انخفاض أسعار بعض السلع، وسياسيا ركزت القناة على حالة الانسداد الذي تعيشه الأزمة الليبية مع انقضاء عام على تأجيل الانتخابات المقررة في 2021 فيما لا يلوح في الآفق انفراجه قريبة.

- ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟
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وخصصت الحلقة جزءا من تغطيتها للحديث عن الفساد المستشري في ليبيا.  وأصدر ديوان المحاسبة في 20 سبتمبر الماضي، تقريره السنوي للعام 2021، متضمنا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها.

وسلط التقرير الضوء على «تجاوزات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من بينها رصد مديونية تجاوزت 12 مليون دينار مستحقة على ديوان مجلس الوزراء لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وخصصت الساعات كهدايا لضيوف رئيس الوزراء.

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