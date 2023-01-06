المشري: الدور المصري إيجابي ويشجع دائما على التوافق بين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالدور المصري في حلحلة الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا، مؤكدا أن «الدور المصري منذ أكثر من سنة كان دائما يشجع على التوافق» بين الأطراف الليبية.

وقال المشري في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء أمس الخميس، إن القوى الأجنبية المتدخلة في ليبيا «كانت قراءتها للمشهد الليبي في فترة زمنية معينة أقرب للاستقطاب لكن بعد جولات الصراع العسكري، أيقنت أن تحقيق الاستقرار والمصالح المشتركة لن يتحقق من خلال الاستقطاب وإنما يتحقق بمحاولة إيجاد توازن ونوع من التوافق، ولهذا رأينا الدول المتدخلة والمهتمة عكسيا بدأت تتعاون، مثل تركيا ومصر».

مصر وتركيا أكثر دولتين متعاونتين في الشأن الليبي

وذكر المشري أن «تركيا ومصر الآن هما أكثر دولتين متعاونتين في الشأن الليبي، نحن نذهب بخطوات مجلس الدولة والنواب بتنسيق مع مصر وتركيا في معظم الخطوات»، نافيا وجود أي إملاءات من الدولتين ولكن «نحن مقدرون الدورين المصري والتركي في ليبيا».

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وأضاف المشري أن «الدور المصري لاحظناه منذ أكثر من سنة دائما يشجع ويحث على التوافق»، لافتا إلى أن مصر استضافت اجتماعات المسار الدستوري «الذي لم نشهد خلاله أي تدخل من الجانب المصري» في المفاوضات وإنما كان التفاعل من المسؤولين المصريين «إيجابيا جدا وواضحا ولا لبس فيه حتى وصل إلى هذه المحطة الأخيرة».

المشري يدعو الأطراف الليبية إلى الحوار

وأكد المشري أن الشعب الليبي يستحق أفضل مما هو فيه الآن، متمنيا على جميع الأطراف التحاور والتنازل والاقتراب، مرجحا أن الخلاف بين الليبيين «أقل بكثير مما نعتقد»، داعيا وسائل الإعلام المختلفة إلى تجنب الرسائل السلبية التي تؤثر سلبا على الليبيين.

وجدد المشري في ختام حديثه، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات لتجديد شرعية المؤسسات الوطنية، مكررا كذلك إشادته بمصر ومواقفها المساندة لليبيا على الدوام وخطواتها الإيجابية جدا بشأن ليبيا خلال الفترة الأخيرة.