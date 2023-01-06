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باشاغا: حكومتنا جاءت للم شمل وخدمة الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 04:42 مساء
باشاغا: حكومتنا جاءت للم شمل وخدمة الليبيين
لقاء باشاغا مع وفد قبيلة الدرسة، الخميس 5 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، أن حكومته «جاءت للم شمل وخدمة الليبيين في جميع مناطق ليبيا»، وفق ما نقله المكتب الإعلامي للحكومة اليوم الجمعة.

وجاء تأكيد باشاغا خلال لقائه أمس الخميس، مع وفد من أعيان قبيلة الدرسة، بحضور وزير الدولة لشئون السلطة التشريعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد أبوزقية.

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وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن وفد قبيلة الدرسة أعرب خلال اللقاء عن سعادته بلقاء باشاغا، وجددوا دعمهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب، «خصوصا أنّها جاءت بناء على اختيار ليبي ليبي وأثنوا على دورها وجهودها في مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية».

بدوره، رحب باشاغا بوفد قبيلة الدرسة، مشيدا بتاريخ القبيلة ودورها في المصالحة الوطنية ووقوفها مع بناء الوطن دائما، حسب المكتب الإعلامي للحكومة.

باشاغا خلال لقائه مع وفد قبيلة الدرسة، الخميس 5 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
باشاغا خلال لقائه مع وفد قبيلة الدرسة، الخميس 5 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
وزير الدولة لشئون السلطة التشريعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد أبوزقية، الخميس 5 يناير 2023. (المكتب الإعلامي)
وزير الدولة لشئون السلطة التشريعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد أبوزقية، الخميس 5 يناير 2023. (المكتب الإعلامي)
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