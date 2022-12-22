باشاغا يناقش ملف الخدمات مع عمداء البلديات في منطقة البطنان

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، في ختام زيارته إلى مدينة طبرق، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع عمداء البلديات في منطقة البطنان لمناقشة ملف الخدمات واحتياجات البلديات، وذلك بحضور نائبه علي القطراني وعدد من وزراء الحكومة.

وشارك في الاجتماع عمداء بلديات منطقة البطنان التي تضم: طبرق، وامساعد، والبردي، ومرسى الدفنة، والوفاق، بالإضافة إلى بلدية أم الرزم.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول ملف الخدمات العامة والاستماع إلى مشاكل ومختنقات البلديات والاحتياجات الضرورية للمواطنين خصوصاً في الجوانب الخدمية والتنموية.

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تعليمات من باشاغا لمعالجة المختنقات بالبلديات

وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا أصدر في ختام الاجتماع تعليماته إلى وزراء التربية والتعليم والأشغال العامة والحكم المحلي لحصر المختنقات التي تعاني منها جميع البلديات وإعداد تقرير شامل عن قطاعات التعليم والصحة والكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي وحصر المشاريع الخدمية المتوقفة والشروع بصورة عاجلة في وضع الحلول والمقترحات تحت إشراف ومتابعة نائب رئيس الوزراء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عمداء البلديات الحاضرين للاجتماع رحبوا بزيارة باشاغا ووقوفه على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها البلديات، مؤكدين دعمهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب وتنفيذ تعليماتها من أجل تحقيق أهدافها الرامية لتحسين جودة الحياة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المناطق والبلديات.

باشاغا خلال اجتماعه مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا والقطراني خلال الاجتماع مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

اجتماع باشاغا مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا خلال اجتماعه مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)