  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا يناقش ملف الخدمات مع عمداء البلديات في منطقة البطنان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 08:46 مساء
باشاغا يناقش ملف الخدمات مع عمداء البلديات في منطقة البطنان
اجتماع باشاغا مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، في ختام زيارته إلى مدينة طبرق، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع عمداء البلديات في منطقة البطنان لمناقشة ملف الخدمات واحتياجات البلديات، وذلك بحضور نائبه علي القطراني وعدد من وزراء الحكومة.

وشارك في الاجتماع عمداء بلديات منطقة البطنان التي تضم: طبرق، وامساعد، والبردي، ومرسى الدفنة، والوفاق، بالإضافة إلى بلدية أم الرزم.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول ملف الخدمات العامة والاستماع إلى مشاكل ومختنقات البلديات والاحتياجات الضرورية للمواطنين خصوصاً في الجوانب الخدمية والتنموية.

- باشاغا يوجه باستكمال العمل ببقية وحدات محطة طبرق البخارية
- باشاغا يتفقد أعمال صيانة مقر مجلس النواب في طبرق

تعليمات من باشاغا لمعالجة المختنقات بالبلديات
وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا أصدر في ختام الاجتماع تعليماته إلى وزراء التربية والتعليم والأشغال العامة والحكم المحلي لحصر المختنقات التي تعاني منها جميع البلديات وإعداد تقرير شامل عن قطاعات التعليم والصحة والكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي وحصر المشاريع الخدمية المتوقفة والشروع بصورة عاجلة في وضع الحلول والمقترحات تحت إشراف ومتابعة نائب رئيس الوزراء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عمداء البلديات الحاضرين للاجتماع رحبوا بزيارة باشاغا ووقوفه على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها البلديات، مؤكدين دعمهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب وتنفيذ تعليماتها من أجل تحقيق أهدافها الرامية لتحسين جودة الحياة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المناطق والبلديات.

باشاغا خلال اجتماعه مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماعه مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا والقطراني خلال الاجتماع مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا والقطراني خلال الاجتماع مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع باشاغا مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع باشاغا مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماعه مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماعه مع عمداء بلديات منطقة البطنان، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية

الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
وصول رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى طرابلس
وصول رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى طرابلس
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
مينيتي: يمكن لأوروبا المطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام التمويلات كسلاح للضغط السياسي
مينيتي: يمكن لأوروبا المطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام ...
صاحب مستودع يسلط كلبا على مواطن طلب منه إسطوانة غاز في بنغازي
صاحب مستودع يسلط كلبا على مواطن طلب منه إسطوانة غاز في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه على مليون و75 ألف دينار
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه ......
المزيد
نشر القوائم النهائية للمترشحين لانتخابات بلديتي الخمس وزلة
نشر القوائم النهائية للمترشحين لانتخابات بلديتي الخمس وزلة...
باشاغا يناقش ملف الخدمات مع عمداء البلديات في منطقة البطنان
باشاغا يناقش ملف الخدمات مع عمداء البلديات في منطقة البطنان...
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية ......
صاحب مستودع يسلط كلبا على مواطن طلب منه إسطوانة غاز في بنغازي
صاحب مستودع يسلط كلبا على مواطن طلب منه إسطوانة غاز في ......
مينيتي: يمكن لأوروبا المطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام التمويلات كسلاح للضغط السياسي
مينيتي: يمكن لأوروبا المطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر ......
المزيد