باشاغا يوجه باستكمال العمل ببقية وحدات محطة طبرق البخارية

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، باستكمال العمل ببقية الوحدات بمحطة طبرق البخارية لتساهم في تحسين الشبكة العامة للكهرباء، وذلك بعدما تفقد المحطة ووقف على أداء الوحدة الأولى التي دخلت إلى الخدمة مؤخراً، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء توجيه باشاغا خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، في مدينة طبرق، رفقة نائبه علي القطراني، وعدد من الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي شملت محطة تحلية المياه والمحطة البخارية وكورنيش المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن جولة باشاغا تأتي ضمن جدول أعمال زيارته إلى مدينة طبرق، حيث تفقد سير العمل بمحطة تحلية المياه بالمدينة والتي ظلت على مدى سنوات تعاني من الأعطال وتحتاج إلى صيانة عاجلة وتطوير لتصل المياه إلى جميع المواطنين.

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باشاغا يؤكد اهتمام حكومته بتحسين الخدمات

وأكد باشاغا خلال جولته على اهتمام حكومته بتحسين الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء وحل المشاكل التي تواجه هذه القطاعات ورفع مستوى الأداء بالمرافق الخدمية في كافة أرجاء البلاد.

كما شملت زيارة باشاغا بالإضافة إلى محطة طبرق البخارية ومحطة تحلية المياه، زيارة كورنيش طبرق أحد مشاريع البلدية والذي سيكون متنفساً لأهالي المدينة ومكاناً للترفيه.

جولة باشاغا التفقدية في طبرق، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جولة باشاغا التفقدية في طبرق، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جولة باشاغا التفقدية في طبرق، الخميس 22 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)