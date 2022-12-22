باشاغا يتفقد أعمال صيانة مقر مجلس النواب في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أعمال صيانة وتطوير مقر مجلس النواب في طبرق.

ووصل باشاغا، ونائبه علي القطراني، وعدد من وزراء الحكومة إلى المدينة؛ لعقد عدة اجتماعات على المستوى الخدمي والاجتماعي، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

باشاغا يتابع مشروع صيانة مقر وديوان «النواب»

والتقى باشاغا مسؤولي الإدارة ومهندسي الشركة المنفذة للأعمال، واستمع إلى شرح عن الإنشاء ونسبة الإنجاز في المشاريع الثلاثة «ديوان رئاسة مجلس النواب، ومقر مجلس النواب، والإدارات التابعة لمجلس النواب».

ووجه بضرورة إنهاء أعمال الصيانة والتطوير في الوقت المحدد وفق المقايسات الهندسية المعتمدة.

إضرام النار في مقر المجلس

وفي الأول من يوليو، أضرم متظاهرون غاضبون، النار في مبنى المجلس، وذلك بعد حشد أمام المقر طالب بحل المجلس وإجراء الانتخابات وتحميل جميع الأجسام السياسية المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد.

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ووجهوا اتهامات للمجلس بالفشل في القيام بدوره التشريعي والرقابي خلال السنوات الماضية، وتمسكه بالبقاء في السلطة والمماطلة في إجراء الانتخابات، منتقدين أعضاءه وطالبوا برحيهلم من السلطة.

مبنى مجلس النواب.

باشاغا لدى وصوله طبرق.