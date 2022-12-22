  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا يتفقد أعمال صيانة مقر مجلس النواب في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 01:26 مساء
باشاغا يتفقد أعمال صيانة مقر مجلس النواب في طبرق
باشاغا خلال تفقده أعمال صيانة مقر مجلس النواب في طبرق، 22 ديسمبر 2022، (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

تفقد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أعمال صيانة وتطوير مقر مجلس النواب في طبرق.

ووصل باشاغا، ونائبه علي القطراني، وعدد من وزراء الحكومة إلى المدينة؛ لعقد عدة اجتماعات على المستوى الخدمي والاجتماعي، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

باشاغا يتابع مشروع صيانة مقر وديوان «النواب»
والتقى باشاغا مسؤولي الإدارة ومهندسي الشركة المنفذة للأعمال، واستمع إلى شرح عن الإنشاء ونسبة الإنجاز في المشاريع الثلاثة «ديوان رئاسة مجلس النواب، ومقر مجلس النواب، والإدارات التابعة لمجلس النواب».

ووجه بضرورة إنهاء أعمال الصيانة والتطوير في الوقت المحدد وفق المقايسات الهندسية المعتمدة.

إضرام النار في مقر المجلس
وفي الأول من يوليو، أضرم متظاهرون غاضبون، النار في مبنى المجلس، وذلك بعد حشد أمام المقر طالب بحل المجلس وإجراء الانتخابات وتحميل جميع الأجسام السياسية المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد.

- إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق
- شاهد.. مقر النواب بعد يوم من حرقه في مظاهرات الجمعة
- رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين

ووجهوا اتهامات للمجلس بالفشل في القيام بدوره التشريعي والرقابي خلال السنوات الماضية، وتمسكه بالبقاء في السلطة والمماطلة في إجراء الانتخابات، منتقدين أعضاءه وطالبوا برحيهلم من السلطة.

مبنى مجلس النواب.
مبنى مجلس النواب.
باشاغا لدى وصوله طبرق.
باشاغا لدى وصوله طبرق.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة

بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة
قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس

قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس
مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم

مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس ...
تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 22 ديسمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 22 ديسمبر 2022)
«الصحة» تبحث نتائج المرحلة الثانية من إعادة تدوير التكدس الوظيفي في المرافق الطبية
«الصحة» تبحث نتائج المرحلة الثانية من إعادة تدوير التكدس الوظيفي ...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
«التعليم» تعتمد نتائج الدور الثاني لشهادة الثانوية بنسبة نجاح 69.32%
«التعليم» تعتمد نتائج الدور الثاني لشهادة الثانوية بنسبة نجاح ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين ......
المزيد
إنتاج النفط الخام يصل إلى مليون و230 ألف برميل
إنتاج النفط الخام يصل إلى مليون و230 ألف برميل...
باشاغا يتفقد أعمال صيانة مقر مجلس النواب في طبرق
باشاغا يتفقد أعمال صيانة مقر مجلس النواب في طبرق...
الكيلاني: نعمل على تسوية الأوضاع المالية والإدارية لموظفي «الشؤون الاجتماعية»
الكيلاني: نعمل على تسوية الأوضاع المالية والإدارية لموظفي ......
«التعليم» تعتمد نتائج الدور الثاني لشهادة الثانوية بنسبة نجاح 69.32%
«التعليم» تعتمد نتائج الدور الثاني لشهادة الثانوية بنسبة ......
السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو...
المزيد