باشاغا يصل الكفرة على رأس وفد وزاري

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مدينة الكفرة صباح اليوم الثلاثاء.

ورافقه، نائبه علي القطراني، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، حسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

زيارة طبرق

وفي 22 ديسمبر الجاري، زار باشاغا مدينة طبرق، حيث تفقد أعمال صيانة وتطوير مقر مجلس النواب في المدينة.

- باشاغا يتفقد أعمال صيانة مقر مجلس النواب في طبرق

والتقى مسؤولي الإدارة ومهندسي الشركة المنفذة للأعمال، واستمع إلى شرح عن الإنشاء ونسبة الإنجاز في المشاريع الثلاثة «ديوان رئاسة مجلس النواب، ومقر مجلس النواب، والإدارات التابعة لمجلس النواب»، موجها بضرورة إنهاء أعمال الصيانة والتطوير في الوقت المحدد وفق المقايسات الهندسية المعتمدة.