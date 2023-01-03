شاهد: انطلاق جلسة مجلس النواب برئاسة النويري

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت منذ قليل أعمال جلسة مجلس النواب بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وعقب جلسة مجلس النواب أمس لمناقشة واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، أكد مجلس النواب أن اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس من العام 2008 هي تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية، كما أنها تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها القوانين الوطنية. جاء ذلك في المادة الأولى من قرار المجلس رقم 1 لسنة 2023 بشأن واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود.

موافقة النائب العام شرط التسليم

ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة التزام جميع الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت، إلا عن طريق موافقة النائب العام وفق القوانين والتشريعات النافذة.

من جلسة مجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي، 3 يناير 2022. (مجلس النواب)

من جلسة مجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي، 3 يناير 2022. (مجلس النواب)

من جلسة مجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي، 3 يناير 2022. (مجلس النواب)

من جلسة مجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي، 3 يناير 2022. (مجلس النواب)