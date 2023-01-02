استخراج جثث من مقبرة جماعية في ترهونة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بدء عمليات استخراج جثث من مقبرة جماعية بمكب القمامة العام بمدينة ترهونة اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الهيئة استخراج 18 جثه مجهولة الهوية في سرت ونقلها إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة، بناء على البلاغ الوارد للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين من نيابة سرت الجزئية الأسبوع الماضي.

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عينات من عظام الجثث

وفي الأسبوع الماضي، توجه فريق من إدارة البحث على الرفات إلى منطقة السبعة في سر، لاستخراج وانتشال الـ18 جثة. وأخذت الفرق المختصة بالهيئة عينات من العظام بعد عرضها على الطب الشرعي، وجرى نقل العينات إلى مختبرات الهيئة للعمل عليها، كما باشرت الفرق الخاصة بالهيئة عملية الدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية.

ولا تتوقف عمليات العثور على مقابر جماعية من مخلفات الحروب التي شهدتها البلاد، إذ جرى الشهر الماضي اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في سوق الخميس طرابلس، واستخراج جثتين منها.