بالصور: مسح طبي لمكافحة «الغلوكوما» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمرار فريق قسم مكافحة العمى بعمل مسح لانتشار مرض «الغلوكوما» (الماء الأزرق) بالجنوب الليبي. وقال المركز في بيان إن الحملة بدأت في مستشفى الكفرة العام وتستمر لمدة أسبوع كامل للكشف عن الحالات المعنية بالمسح. وأضاف البيان أن الحملة ستستمر لتغطية كامل مدن الجنوب الغربي في البلاد.

يشار إلى أن هذه الحملة تحت إشراف مكتب البحوث والدراسات واللجان العلمية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الأمراض غير السارية.

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ما هي «الغلوكوما»؟

و«الغلوكوما» هو ينشأ نتيجة ارتفاع الضغط بالعين فيحصل نتيجة ذلك تلف في أنسجة العصب البصري، وإذا يحدث تلف كلي في العصب البصري لم يعالج المرض، وتفقد العين قدرتها على الإبصار. ويصيب هذا المرض العين عند التقدم في السن عند ارتفاع ضغط العين ومشكلات في الرؤية والإجهاد العيني. ويمكن منع الإصابة بالعمى بسبب الزرق لو بدأ العلاج مبكرا بما فيه الكفاية.

من أعمال مسح انتشار مرض «الغلوكوما» (الماء الأزرق) بالجنوب الليبي في مستشفى الكفرة العام، 1 يناير 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض).

من أعمال مسح انتشار مرض «الغلوكوما» (الماء الأزرق) بالجنوب الليبي في مستشفى الكفرة العام، 1 يناير 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض).