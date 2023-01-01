شركة الكهرباء: محول كهربائي جديد بمحطة 220 القربوللي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تستعد لتركيب محول كهرباء بمحطة 220 القربوللي.

وأشارت الشركة في بيان، الثلاثاء إلى أن الفنيين والمهندسين التابعين لإدارة التركيبات بالإدارة العامة لنقل الطاقة نقلوا محول 30/220 ك. ف أ، سعة 100ميجا (وزن المحول 104 أطنان) من مخازن بئر ذياب إلى القره بوللي لتركيبه بمحطة 220 القربوللي، ووضعه على القاعدة المخصصة له تمهيدًا لاستكمال عملية التركيبات وشحنه.

- «الكهرباء»: صيانة دائرتي نقل طاقة في سرت

- وصول 21 محطة كهرباء جاهزة إلى ميناء طرابلس

- «الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس

خط نقل الطاقة (التبة - بئر الاسطى ميلاد)

من جهة أخرى، تواصل الشركة أعمال استكمال خط نقل الطاقة (التبة - بئر الأسطى ميلاد) جهد 400 ك.ف الرابط بين محطتي التبة وبئر الأسطى ميلاد، الذي تنفذه شركة مصراتة الغد تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

محول كهربائي جديد لدى وصوله محطة 220 القربوللي، 1 يناير 2022. (شركة الكهرباء)

محول كهربائي جديد لدى وصوله محطة 220 القربوللي، 1 يناير 2022. (شركة الكهرباء)

محول كهربائي جديد لدى وصوله محطة 220 القربوللي، 1 يناير 2022. (شركة الكهرباء)