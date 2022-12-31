«الكهرباء»: صيانة دائرتي نقل طاقة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، انتهاء فنيي الكوابل بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط في سرت من أعمال الصيانة على دائرتي نقل طاقة في المدينة.

ويتعلق الأمر بدائرتي نقل الطاقة «السواوة- الفيلات» رقم «2-1»، وشملت أعمال الصيانة تركيب وصلات حرارية جهد «30ك.ف»، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

- صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء في ترهونة

وتجري شركة الكهرباء عديد الصيانات على شبكة الكهرباء في مختلف مناطق ليبيا استعدادًا للذروة الشتوية، والأسبوع الماضي، أعلنت الشركة الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء «آبار مجي» جهد «11ك.ف» في مدينة ترهونة.



من أعمال صيانة دائرتي نقل طاقة في سرت، 31 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة دائرتي نقل طاقة في سرت، 31 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)